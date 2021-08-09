- 09 Ağu 2021 - 16:16 G: 09 Ağu 2021 - 16:18

Türk Sineması’nın Kamelyalı Kadını Çolpan İlhan Mezarı Başında Anıldı

25 Temmuz 2014 gecesi aramızdan ayrılan, zerafeti, güzelliği ve oyunculuğu ile toplumun hayranlığını kazanan Türk Sineması’nın “Kamelyalı Kadını” usta sanatçı ve modacı Çolpan İlhan, doğumgününde mezarı başında anıldı. 

Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık’ın yanı sıra yakın dostları ve sevenlerinin katılımıyla geçen anma da, duygusal anlar yaşandı. 

Kerem Alışık, “Çolpan İlhan sanki bir Attila İlhan şiirinden çıkmıştır. Al ışıklı, ak alınlı, pak yüzlü, bir örümcek ağı gibi ince ama asla kopmayan, tek başına ama  bir yıldızlar grubu kadar kalabalık, öyle zarif öyle asil, ana bağrı kadar sıcak ve temizdir. O evimizin, barkımızın mukaddes yüzlü kahramanı, onu çok özledik. Bugün doğum gününde dualarla, şükranla, minnetle andık” diye duygularını dile getirdi. 

09 Ağu 2021 - 16:16 - Yaşam

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