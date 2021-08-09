Ece Üner Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Görenleri Şaşkına Çevirdi.. Sosyal Medyada Büyük Tepki! “Ne Yaptın Be Ece Üner?”

Uzun yıllar Show Ana Haber programının sunucusu olan Ece Üner, haber kesitlerinde yaptığı konuşmalar ile dikkatleri üzerine çekmişti. Sosyal medyada çok fazla desteklenen Ece Üner, belirli bir süre sonrasında ise Show Tv kanalından ayrılarak Kanal D ekranlarına transfer olmuştu. Ece Üner öyle bir şey yaptı ki, bu sefer yaş tahtaya bastı. İşte o olaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>