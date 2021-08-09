09 Ağu 2021 - 19:07 Güncelleme: 09 Ağu 2021 - 21:41
Ece Üner Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Görenleri Şaşkına Çevirdi.. Sosyal Medyada Büyük Tepki! “Ne Yaptın Be Ece Üner?”
Show Tv ekranlarının sevilen ana haber sunucusu Ece Üner, program değişikliği sonrasında ki teaser görüntüleri ile gündemi sarstı. Peki neler yaşandı? İşte detaylar haberin içeriğinde yer alıyor.
Uzun yıllar Show Ana Haber programının sunucusu olan Ece Üner, haber kesitlerinde yaptığı konuşmalar ile dikkatleri üzerine çekmişti. Sosyal medyada çok fazla desteklenen Ece Üner, belirli bir süre sonrasında ise Show Tv kanalından ayrılarak Kanal D ekranlarına transfer olmuştu. Ece Üner öyle bir şey yaptı ki, bu sefer yaş tahtaya bastı. İşte o olaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.