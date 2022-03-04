- 04 Mar 2022 - 13:30

Defne Samyeli Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Defne Samyeli Kaç Yaşında, Ünlü Kızı Kim?

Türkiye’nin en ünlü sunucularından biri olan Defne Samyeli, kendi kadar güzel iki kızıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Öte yandan şimdilerde oyunculuk da yapan Defne Samyeli ve kızları ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Türkiye’nin en ünlü sunucularından biri olan Defne Samyeli, kendi kadar güzel iki kızıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Öte yandan şimdilerde oyunculuk da yapan Defne Samyeli ve kızları, magazin basının her dönem yakın markajında bulunuyor. Peki, Defne Samyeli kimdir, nasıl ünlü oldu? Defne Samyeli kaç yaşında, ünlü kızı kim? İşte, detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>

04 Mar 2022 - 13:30 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Defne Samyeli Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Defne Samyeli Kaç Yaşında, Ünlü Kızı Kim? mask
Defne Samyeli Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Defne Samyeli Kaç Yaşında, Ünlü Kızı Kim?
Ukrayna Avrupa Birliği Üyesi Mİ? Ukrayna Avrupa ülkesi mı? Ukrayna neden önemli... mask
Ukrayna Avrupa Birliği Üyesi Mİ? Ukrayna Avrupa ülkesi mı? Ukrayna neden önemli...
Masterchef Somer Şef ve Danilo Şef Yarışmadan Ayrıldı! Yeni Adresleri Belli Oldu; Acun Ilıcalı’yla Anlaşma Bitti! Neler Oluyor? mask
Masterchef Somer Şef ve Danilo Şef Yarışmadan Ayrıldı! Yeni Adresleri Belli Oldu; Acun Ilıcalı’yla Anlaşma Bitti! Neler Oluyor?
Ukrayna Para Birimi Nedir? 1 Türk Lirası Kaç Ukrayna Lirası? Kiev Para Birimi Kaç TL? mask
Ukrayna Para Birimi Nedir? 1 Türk Lirası Kaç Ukrayna Lirası? Kiev Para Birimi Kaç TL?
Ukrayna'ya İşgal İçin Gelen İki Rus Asker Esir Alındı! Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu... Yakıtları Bitince...! Rus - Ukrayna Son Durum... mask
Ukrayna'ya İşgal İçin Gelen İki Rus Asker Esir Alındı! Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu... Yakıtları Bitince...! Rus - Ukrayna Son Durum...
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelensky Ne Zaman Cumhurbaşkanı Oldu! Zelenski Kimdir, Kaç Yaşında? Volodemir Zelensky Mesleği Nedir? mask
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelensky Ne Zaman Cumhurbaşkanı Oldu! Zelenski Kimdir, Kaç Yaşında? Volodemir Zelensky Mesleği Nedir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status