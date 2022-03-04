Defne Samyeli Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Defne Samyeli Kaç Yaşında, Ünlü Kızı Kim?
Türkiye’nin en ünlü sunucularından biri olan Defne Samyeli, kendi kadar güzel iki kızıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Öte yandan şimdilerde oyunculuk da yapan Defne Samyeli ve kızları ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Türkiye’nin en ünlü sunucularından biri olan Defne Samyeli, kendi kadar güzel iki kızıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Öte yandan şimdilerde oyunculuk da yapan Defne Samyeli ve kızları, magazin basının her dönem yakın markajında bulunuyor. Peki, Defne Samyeli kimdir, nasıl ünlü oldu? Defne Samyeli kaç yaşında, ünlü kızı kim? İşte, detaylar…
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04 Mar 2022 - 13:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.