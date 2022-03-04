Türkiye’nin en ünlü sunucularından biri olan Defne Samyeli, kendi kadar güzel iki kızıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Öte yandan şimdilerde oyunculuk da yapan Defne Samyeli ve kızları, magazin basının her dönem yakın markajında bulunuyor. Peki, Defne Samyeli kimdir, nasıl ünlü oldu? Defne Samyeli kaç yaşında, ünlü kızı kim? İşte, detaylar…

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