Doge İçin Tahminler Netleşti! İşte Ağustos Fiyatları!
Uzun bir aradan sonra Bitcoin fiyatı yine 200 günlük MA seviyelerinin üzerinde kalmayı başararak yükseliş gösterdi. Bu dönemde ayılar gücünü yitirirken, piyasa genelinde boğalar sahne aldı ve Dogecoin’de makul bir artış yaşadı. Önemli bir sıçramaya rağmen, 0.285 dolar civarındaki güçlü direnç aşılamadı ve fiyat şu anda, 0.2 dolar ve 0.25 doların üzerinde destek bulmaya çalışıyor. Ağustos ayında, DOGE fiyatına etki edebilecek gelişmeler ve beklenen destek ve direnç bölgeleri şu şekilde…
Yasa tasarısı DOGE fiyatına nasıl etki edebilir?
Altyapı yasasının önümüzdeki günlerde kripto piyasasını büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor. Bu kararlarla, popüler bir kripto analistine göre DOGE 3 farklı senaryoyu gerçekleştirebilir. Bunlardan ilki, yasa tasarısı için oy sayısı kriptoların lehine giderse, yukarı yönlü kazanılabilecek bir ivmeyle, analiste göre DOGE fiyatı 0.36 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir. Ancak, aksi yönde alınacak bir kararla beraber, analiste göre 0.5 dolara gerileyecek bir DOGE’nin, ardından gelen alıcılarla beraber bir boğa koşusu başlayabilir ve sonrasında 0.60 ile 2 dolar arasında bir aralıkta pozisyon alabilir.
Memecoin’ler bu yıl başında gerçekleşen patlamada ilk sıralardaydı
Bilindiği üzere, yeni yılın ilk aylarında 20 ve 30 bin dolar dirençlerini geride bırakan Bitcoin’in yanında, DOGE ve Shib Inu gibi kripto para birimleri de kazançlarıyla dikkat çekmişti. Sonrasında, Mayıs ayı çöküşünün ardından aşağı yönlü sert bir ivme kazanıldı ve elde edilen pek çok seviye iade edildi. Bu dönemde, DOGE’in Mayıs başında ATH’si olan 0.73 dolardan %64 gibi muazzam bir seviyede geriledi. Ancak, göz önünde bulundurulmalı ki, DOGE’nin fiyatı Ocak ayı sonundaki bir sıçramadan önce 0.05 doların altında fiyatlandırıldığı yılın başından bu yana önemli ölçüde arttı. DOGE, zirve noktasından keskin düşüşe rağmen, o zamandan bu yana %4,600’den fazla değer kazandı.
10 Ağu 2021 - 14:46 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.