Doge İçin Tahminler Netleşti! İşte Ağustos Fiyatları!

Yasa tasarısı DOGE fiyatına nasıl etki edebilir?

Altyapı yasasının önümüzdeki günlerde kripto piyasasını büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor. Bu kararlarla, popüler bir kripto analistine göre DOGE 3 farklı senaryoyu gerçekleştirebilir. Bunlardan ilki, yasa tasarısı için oy sayısı kriptoların lehine giderse, yukarı yönlü kazanılabilecek bir ivmeyle, analiste göre DOGE fiyatı 0.36 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir. Ancak, aksi yönde alınacak bir kararla beraber, analiste göre 0.5 dolara gerileyecek bir DOGE’nin, ardından gelen alıcılarla beraber bir boğa koşusu başlayabilir ve sonrasında 0.60 ile 2 dolar arasında bir aralıkta pozisyon alabilir.

Bu arada, Dogecoin fiyatı son 7 günde yaklaşık %29.22 büyüme kaydetti. Memecoin şu anda, en büyük 10 kripto para birimi arasında haftalık kazançta ilk sırada bulunuyor. Aynı zamanda, on-chain analiz platformu IntoTheBlock(verilere buradan ulaşabilirsiniz), DOGE yatırıcılarının %66’sından fazlasının karda olduğunu bildiriyor. Böylece artan pozitif piyasa hissiyatıyla, analiste göre DOGE fiyatı da benzer bir yol izleyebilir. Bu ivmede, üçüncü olasılık olan Dogecoin’in psikolojik direnci 1 dolar zirvesi için kapıları aralayabilir. Bu arada hem Dogecoin hemde SHIB için göz ardı edilmemesi gereken bazı tarihi seviyeler bulunuyor. DOGE için detaylar şu şekilde…

Memecoin’ler bu yıl başında gerçekleşen patlamada ilk sıralardaydı

Bilindiği üzere, yeni yılın ilk aylarında 20 ve 30 bin dolar dirençlerini geride bırakan Bitcoin’in yanında, DOGE ve Shib Inu gibi kripto para birimleri de kazançlarıyla dikkat çekmişti. Sonrasında, Mayıs ayı çöküşünün ardından aşağı yönlü sert bir ivme kazanıldı ve elde edilen pek çok seviye iade edildi. Bu dönemde, DOGE’in Mayıs başında ATH’si olan 0.73 dolardan %64 gibi muazzam bir seviyede geriledi. Ancak, göz önünde bulundurulmalı ki, DOGE’nin fiyatı Ocak ayı sonundaki bir sıçramadan önce 0.05 doların altında fiyatlandırıldığı yılın başından bu yana önemli ölçüde arttı. DOGE, zirve noktasından keskin düşüşe rağmen, o zamandan bu yana %4,600’den fazla değer kazandı.