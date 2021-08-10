Bitcoin'de "Altın Kesişim" Heyecanı Başladı! Bu Heyecan Yükselişe Etki Edecek Mi?

Bitcoin (BTC), kısa süren konsolidasyonun ardından yeniden 46 bin doların üzerine yükseldi.

Dün gece bir miktar daha düşük seyreden Bitcoin, 45 bin dolar desteğini test ettikten sonra yeniden yükseldi.

Günler süren değer artışının ardından önemli bir geri çekilme yaşanmaması, analistlerin BTC/USD paritesinin günlük hareketli ortalama ve haftalık hareketli ortalama ıraksama yakınsama grafiklerinde "altın kesişimi" gözlemeye itti.

Kısa vadeli hareketli ortalamanın, uzun vadeli hareketli ortalamayı aşağıdan yukarıya doğru keserek üzerine çıktığı modele "Golden Cross" denir. Türkçe karşılığı "Altın Kesişim" olan bu model, yükseliş sinyali olarak değerlendirilir.

Yatırımcı ve analist Rekt Capital, “BTC grafiğinde yeni altın kesişime 3 gün kaldı" diye açıkladı.

Yine de 47 bin dolar, geçilmesi gereken kritik bir direnç olmayı sürdürüyor. Satıcılar ise psikolojik öneme sahip 50 bin doların hemen altında konumlanmış durumda. Gün içinde yüzde 4,85 artış gösteren Bitcoin, hafta genelinde ise yüzde 19,1 yükselmiş oldu.