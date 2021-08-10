Bu Analistin Yorumlarına Dikkat! "Bu 3 Altcoin Dev Fırsatlar Sunacak!"

Ünlü analiste göre bu 3 düşük sermayeli altcoin dev fırsatlar sunuyor!

Kripto piyasası birçok yatırımcı için önemli fırsatlar sunuyor. Ancak bazı yatırımcılarda düşük maliyetli ve önemli sıçramalar yapabilecek altcoinlerin peşinde. Ünlü analist bu tanıma uyan altcoinleri izlediğini belirtiyor.

Ünlü kripto analisti ve tüccarı Michaël van de Poppe, “devasa fırsatlar” sunan üç düşük değerli altcoini izlediğini söyledi.

Van de Poppe yeni bir strateji oturumunda, merkezi olmayan öğrenme ağı Fetch.ai için Bitcoin’e (FET/BTC) karşı ufukta büyük bir ralli gördüğünü söylüyor.

“Fetch’in hareket etmeye devam etme şansı nedir ve ne kadar ileri gidebiliriz? Aslında oldukça yüksek. Tuttuğumuz kritik seviye haftalık bloğu burada tutmamıza dayanıyor (0,00000548 BTC veya 0,25 dolar).”

Kripto stratejisti, FET’in şu anki 0.0000087 BTC veya 0,40 dolarlık değerinden %210’un üzerinde bir beklediğini ve 1,24 dolara kadar çıkmasını beklediğini söyledi.

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Yatırımcının radarındaki bir diğer kripto para ise ölçeklendirme platformu Celer Network, Van de Poppe’ye göre CELR 0,089 dolardaki düzeltici hareketinden sonra “önemli bir fırsat” sunuyor.

“Bu bölgede (0.034 dolar) alım yapmak, bu düzeltici hareketin, tıpkı önceki dönemde olduğu gibi büyük bir hareket dalgasının çok muhtemel olduğu bir sıkıştırmaya neden olabileceği gereceği göz önüne alındığında aşağı yönlü hareket daha düşük riskli görünüyor.”

Van de Poppe’nin listesindeki son token, ödeme ağı Swipe’ın yerel tokeni SXP. Tüccar, yükseliş trendini ateşlemek için SXP’nin Bitcoin’e (SXP/BTC) karşı acil direncini alması gerektiğini söylüyor.

Swipe, 2,95 dolaran kıracaksa, büyük olasılıkla yeni bir yüksek seviye arıyoruz ve burada yeni bir yükseliş olma şansını elde ediyoruz.”