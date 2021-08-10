ABD Karşı Çıkıyor! Kongre Gündemine Gelen Bitcoin Adeta Uçuşa Geçti!
Dün 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin üstüne çıkan ve 20 Mayıs’tan sonra ilk kez bu seviyenin üstünde günlük kapanış yapan Bitcoin (BTC), salı günü 46.000 doların üstünden işlem gördü. İşte detaylar...
CoinGecko verilerine göre 21 Temmuz’da 29.599 dolara kadar düşen Bitcoin fiyatı, son yedi gün içerisindeki yaklaşık %16’lık yükseliş ile iki aydır görülmemiş seviyelere çıktı.
ABD Senatosunda üstünde uzlaşma sağlanmış kripto para tasarısının önü dün kesilmiş olsa da, Bitcoin’in Kongrenin gündemine girmiş olmasının fiyata olumlu yansımış olabileceği düşünülüyor.
FTX’in CEO’su Sam Bankman-Fried’ın CNBC’ye verdiği demeçte, “Piyasalar, kısmen de olsa kripto paraların ciddiye alınıyor olmasına ve Kongre’deki (kripto para) destekçilerinin sayısının artıyor olmasına tepki veriyor olabilir.” dediği aktarıldı.
CryptoQuant verilerine göre genelde bireysel yatırımcıların FOMO seviyesini ölçmek için kullanılan Güney Kore Primi Endeksi, dün son altı ayın en düşük seviyesine düştü. Buna karşın Coinbase’teki prim seviyesi, kurumsal yatırımcı tarafında bir hareketliliğe işaret edecek şekilde son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Lobi çalışmaları devam edecek
Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis, kripto para piyasasında kimlerin aracı olarak nitelendirileceğini belirleyen hükmü değiştirmek için sundukları tasarının önünün kesilmesinin ardından, “(Sektörün) uzman ve paydaşlarının görüşlerini almadan tasarı hazırladığınızda böyle oluyor. […] Ama mücadele henüz bitmedi. Yeni teknolojilerin sağlayacağı faydalardan şüphe duyanları ikna etmek için hep çok çalışmak gerekir.” dedi.
ABD’deki kripto para kuruluşları, önümüzdeki aylar boyunca lobi çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor. Sektörün öncü isimleri dahil olmak üzere 40’dan fazla üyesi bulunan Blockchain Association, bu konuda Temsilciler Meclisi üyeleri ile görüşmeler yapılacağını duyurdu.
10 Ağu 2021 - 16:38 - Kripto Para Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.