Para Babaları Bitcoin'den Çıkıyor! 4 Altcoin'e Hücum Ettiler! Bitcoin'de Neler Oluyor?
Kurumsal varlık yöneticisi CoinShares, 9 Ağustos’ta yayınladığı raporunda çıkışların bu hafta için toplam 26 milyon dolar olduğunu tahmin etti. CoinShares aynı zamanda, çıkışların rekor seviyeye ulaştığını da açıklıyor. Kurumsal yatırımcının yöneldiği 4 altcoin fonu ve tüm ayrıntılarıyla güncel verileri şu şekilde…
Altcoin fonlarına talep artıyor
Ağustos’la beraber kurumların Bitcoin yatırım ürünlerinden sermaye çekmeye devam ettiği gözlemlenirken, Ethereum ve diğer altcoin projelerine olan talep ve para akışı dikkat çekiyor. Kurumsal kripto para ürünleri, Bitcoin’in 46.000 dolarla liderlik ettiği son ivmesine rağmen üst üste beşinci hafta çıkışını kaydetti. Bu konuda, CoinShares Ağustos Dijital Varlık Fonu Akışları Haftalık raporunda, çıkışların bu hafta için toplam 26 milyon dolar olduğu tahmin edildi. Ancak rapor, çıkışların haftada 141 milyon dolarlık rekor seviyeye yükseldiği Mayıs ve Haziran aylarına kıyasla çıkışların azaldığını belirtiyor.
BTC fonlarının düştüğü bu dönemde, Ethereum tabanlı yatırım ürünleri London hard fork’unden sonra hafta boyunca 2,8 milyon dolarlık giriş gördü. Ek olarak Ether, artık kurumsal kripto ürünlerine yatırılan sermayenin %26’sını temsil ediyor.Diğer yandan, XRP, Bitcoin Cash, Cardano ve çok varlıklı fonlar dahil olmak üzere bazı altcoin fonları için küçük girişler oldu ve bunların her biri 1.1 milyon ile 800 bin dolar arasında giriş gördü. CoinShares ayrıca 2021’in şimdiye kadar piyasaya sürülen rekor 37 yeni kripto fonu gördüğünü ve 2018’de başlatılan 30 kripto para fonunu geride bıraktığını belirtti:
Listelenen fon/yatırım ürünlerinin sayısının, 2018’de görülen bir önceki en yüksek seviye olan 30’a kıyasla bu yıl piyasaya sürülen 37 rekor ile son zamanlarda hızlandığını gördük.”
10 Ağu 2021 - 16:47 - Kripto Para Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.