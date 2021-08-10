Para Babaları Bitcoin'den Çıkıyor! 4 Altcoin'e Hücum Ettiler! Bitcoin'de Neler Oluyor?

Altcoin fonlarına talep artıyor

Ağustos’la beraber kurumların Bitcoin yatırım ürünlerinden sermaye çekmeye devam ettiği gözlemlenirken, Ethereum ve diğer altcoin projelerine olan talep ve para akışı dikkat çekiyor. Kurumsal kripto para ürünleri, Bitcoin’in 46.000 dolarla liderlik ettiği son ivmesine rağmen üst üste beşinci hafta çıkışını kaydetti. Bu konuda, CoinShares Ağustos Dijital Varlık Fonu Akışları Haftalık raporunda, çıkışların bu hafta için toplam 26 milyon dolar olduğu tahmin edildi. Ancak rapor, çıkışların haftada 141 milyon dolarlık rekor seviyeye yükseldiği Mayıs ve Haziran aylarına kıyasla çıkışların azaldığını belirtiyor.

Bu arada, geçen hafta BTC %17,5 değer kazanmasına rağmen, Bitcoin fonları bu dönemde 33 milyon dolar kaybetti. Raporun sahibi CoinShares’in kendi BTC ürünü, 63.3 milyon dolarlık bir çıkışla dönemin en büyük kaybedeni olurken, dünyanın en büyük kripto varlık yöneticisi Grayscale’nin fonları sabit kaldı. Şirketin 10 Ağustos’taki son güncellemesine göre, fonları tarafından yönetilen varlıkların birleşik değeri, Mayıs ortasından bu yana ilk kez 40 milyar doların üzerine çıktı.

Ethereum tabanlı yatırım ürünleri yükseliyor

BTC fonlarının düştüğü bu dönemde, Ethereum tabanlı yatırım ürünleri London hard fork’unden sonra hafta boyunca 2,8 milyon dolarlık giriş gördü. Ek olarak Ether, artık kurumsal kripto ürünlerine yatırılan sermayenin %26’sını temsil ediyor.Diğer yandan, XRP, Bitcoin Cash, Cardano ve çok varlıklı fonlar dahil olmak üzere bazı altcoin fonları için küçük girişler oldu ve bunların her biri 1.1 milyon ile 800 bin dolar arasında giriş gördü. CoinShares ayrıca 2021’in şimdiye kadar piyasaya sürülen rekor 37 yeni kripto fonu gördüğünü ve 2018’de başlatılan 30 kripto para fonunu geride bıraktığını belirtti:

Listelenen fon/yatırım ürünlerinin sayısının, 2018’de görülen bir önceki en yüksek seviye olan 30’a kıyasla bu yıl piyasaya sürülen 37 rekor ile son zamanlarda hızlandığını gördük.”

Kripto para piyasasının kazandığı güncel ivmeyle beraber, tüm kurumsal kripto ürünlerinin yönetim altındaki birleşik varlıkları (AUM), Mayıs ortasından bu yana en yüksek seviye olan 50 milyar doları aştı. CoinShares ayrıca 2021’in ilk yarısı için finansallarını yayınladı ve toplam geliri 81.2 milyon dolar olarak açıkladı. Bu nedenle CoinShares, bu yılın ilk yarısında 2020’nin tamamında elde ettiğini üç katına çıkardı. 30 Haziran 2021 itibariyle, CoinShares’in toplam AUM’si Aralık 2020’nin sonuna göre %27,6 artarak 3 milyar dolar oldu.