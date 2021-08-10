Bitcoin ve Ethereum'da Neler Oluyor! Bu Yükseliş Bir Balon Mu? İşte Detaylar...

Benzer şekilde, çoğu büyük altcoin sürekli olarak yükseliyor. ETH kritik 3.000 dolar desteğinin üzerinde işlem görüyor. Ancak 3.200 dolar seviyelerinde bir direnç ile karşı karşıya. XRP 0,8 dolar üzerinde işlem görürken aşağıda 0.78 dolar seviyesi kritik destek seviyesi olarak göze çarpıyor.

Bitcoin İçin Hedefler Nereler?

Kısa vadeli aşağı yönlü düzeltmenin ardından BTC fiyatı 45.000 doların üzerinde bir hareket için yeniden güç kazandı. Hatta BTC 46.500 dolar direncinin üzerine tırmandı. Ek olarak 200 günlük hareketli ortalama üzerinde kapanış geldi. Bu kapanış lider kripto para birimi için yükselişin habercisi olabilir.

Bitcoin şu anda 45.000 doların üzerinde kazançlarını pekiştiriyor. İyi tarafından bakarsak, ilk önemli direnç 46,500 dolar seviyelerinde bulunuyor. 46.500 doların üzerinde net bir kırılma 48.000 dolar seviyesine doğru bir hareketi getirebilir.

Aşağı tarafta ilk destek 45.200 dolar seviyelerinde bulunuyor. Ek olarak ilk büyük destek 45.000 dolar seviyesinde bulunuyor. Aşağı salınımlarda ise ilk izlenecek seviye 42.000 dolar seviyesidir.

Ethereum Fiyat Analizi

Ethereum fiyatı da 2.900 dolar destek bölgesinden benzer bir model izledi. ETH 3.000 dolar ve 3.120 doların üzerine tırmandı. Şu anda 3.200 dolar yakınında büyük bir dirençle karşı karşıya.

Boğalar 3.200 doların üzerinde bir hareket için güç kazanırsa fiyat 3.500 dolara doğru yükselebilir.

Aşağı tarafta ise 3.050 dolar seviyelerinde kritik bir destek bulunmaktadır. Bir sonraki ana destek ise fiyatın 2.900 doları yeniden test edebileceği 2800 dolar seviyesidir.

ADA, LTC, DOGE, XRP Fiyat Analizi

Cardano 1.4 dolar destek seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Ancak iyi tarafından bakarsak 1.5 dolar seviyesi önemli bir kırılma bölgesidir. 1,5 doların üzerinde bir kapanış muhtemelen daha güçlü bir ralliyi tetikleyebilir. Bu durumda fiyat 1.65 dolar seviyesine doğru yükselebilir.

Litecoin %9 yükseldi. Öyle ki 150 dolar direncini aştıktan sonra sert bir şekilde tırmandı. LTC yazım sırasında 160 doların üzerinde işlem görüyor. Ancak 165 dolar seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Ek olarak hareketin devamında 180 dolar seviyeleri görülebilir.

Dogecoin %5 yükseldi. Ancak 0.25 dolar pivot seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Görünüşe göre boğalar 0.30 direncini test etmeyi hedefliyorlar. Ancak aşağı yönlü bir düzeltme olursa 0.22 dolar pivot seviyesi yakınında destek bulabilir.

XRP fiyatı 0.8 dolar desteğinin üzerinde konsolide oluyor. Bir sonraki büyük destek 0.78 dolar seviyesine yakın bulunuyor. Ancak 0.82 seviyesinin üzerinde bir kırılma 0.85 dolara doğru bir harekete neden olabilir. Bir sonraki önemli direnç ise 0.88 dolar seviyesinde bulunuyor.