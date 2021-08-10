Kripto Bülten'de Öne Çıkan Başlıklar! Melis Hazal Karagöz’ün Sunumundan Detaylar...

Nelerden Bahsedildi;

– Paribu ve Fenerbahçe Spor Kulübü, kulübün resmi taraftar token’ı Fenerbahçe Token için anlaşmaya vardı. Token sahipleri, marş seçimi ve forma tasarımından tesislerdeki bölümlerin adlarına kadar farklı konularda belirleyici olabilecek. Bununla birlikte, Fenerbahçe Token, Fenerbahçe sporcularıyla, teknik heyetiyle ve yöneticileriyle tanışma imkânının yanı sıra özel kurgulanmış stat ve tesis turlarına katılma olanağı da sağlayacak. Ayrıca kullanıcılar Fenerbahçe Token için 9-12 Ağustos’ta talepte bulunabilecek.

– Bitcoin’in fiyatı geçtiğimiz hafta Coingecko verilerine göre, 40.890 dolar seviyesinden işlem görmüştü. Bitcoin’in fiyatındaki bu yükselişi değerlendirmek isteyen dünyaca ünlü ABD’li bankacılık devi olan Wells Fargo, müşterilerine kripto varlık hizmeti sunmaya hazırlanıyor.

– Dünyaca ünlü şarkıcı Amy Winehouse’un ölümünden 10 yıl sonra hayranlarını sevindirecek haber gazeteci ve yazar Daphne Barak’tan geldi. Amy’nin hayranlarına özel hiçbir yerde görülmemiş dijital bir NFT yayınlayacağını söyleyen Barak bu açıklamasıyla, birçok kişiyi meraklandırdı.

– Türkiye’nin dijital para çalışması ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dijital TL’nin 2022 yılında kullanıma sunulabileceğini söyledi. Kavcıoğlu’na göre, ticarette ve alışverişte kullanılabilecek olan dijital para çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor ve pilot uygulamaların bu yıl başarılı olması halinde 2022 yılında Türkiye kendi dijital parasını kullanılabilir.

– Google, Haziran ayında yaptığı açıklamada, 3 Ağustos itibariyle, Bitcoin ve kripto varlık firmalarına dair, platformunun bir parçası olan birçok web sitesinde reklam verebileceğini duyurdu.