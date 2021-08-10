Kripto para şirketi Circle'den Gündeme Bomba Gibi Düşen Adım! İşte Detaylar...

Kripto para şirketi Circle’da son günlerin en önemli adımı!

2021 yılı kurumsal dev kripto para şirketlerinin halka arzlarına şahit oldu. Coinbase, Circle ve birçok madencilik şirketi 2021’de halka arzını gerçekleştirdi. Halka arz ile kripto para şirketlerinin hisse senetleri Nasdaq ve New York Borsası gibi regüle olmuş borsalarda listelenmeye başladı. Böylece kripto para piyasaları ile geleneksel finansal piyasalar ile gün geçtikçe daha entegre hale geliyor.

Circle’ın son hamlesi ise halka arzını gölgede bırakacak cinsten. Circle, ful-rezerv ticari banka olmak için kolları sıvadı ve gerekli başvuruları yaptı.

Teklif onaylanırsa, önerilen dijital para bankası doğrudan ABD Hazinesi, Federal Rezerv, Para Birimi Denetleme Ofisi ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu’nun denetimi altında faaliyet gösterecek.

Circle CEO’su Jeremy Allaire yaptıkları başvuru hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Dijital para teknolojisi üzerine kurulu tam karşılık bankacılığın yalnızca radikal olarak daha verimli değil, aynı zamanda daha güvenli, daha dayanıklı bir finansal sisteme yol açabileceğine inanıyoruz.”

Yazının kaleme alındığı saatte top 10’da listelenen iki stabil coin var: Tether ve USDC. Tether’in toplam piyasa değeri 62,56 milyar dolar, USDC’nin ise milyar 27,9 dolar. Tether CoinMarketCap sıralamasında 3. sırada yer alırken USDC 8. sırada işlem görüyor.

Ancak Tether’in piyasada işlem gören yaklaşık 63 milyar adet Tether karşılığında dolar ayırıp ayırmadığı tartışmalı. Ayrıca Tether’in aleyhinde devam eden bazı davalar söz konusu. Circle ise regülasyonlar konusunda ABD mevzuatları ile daha uyumlu bir şirket.

Circle tasarısı onaylanırsa USDC üzerinden bir ticari banka ABD sınırları içerisinde faaliyet gösterebilecek. Bu adım kripto paraların kabulü ve yaygınlaşması için mükemmel bir adım olacaktır.