- 10 Ağu 2021 - 23:24 G: 10 Ağu 2021 - 23:28

Bitcoin Direnci Kırdı! Yükseliş Bundan Sonra Devam Edecek Mi?

Bitcoin (BTC) 2 Ağustos ile 8 Ağustos tarihleri arasında önemli bir oranda değer kazandı. Bu süreçte, 45.310 dolar seviyesinde bir tepe oluştu. İşte detaylar...

Bitcoin (BTC) şu anda 46.950 dolarda ve 47.750 dolarda bulunan direnç seviyelerinin kesişim bölgesine doğru yaklaşıyor. Ayrıca kısa vadeli grafik ölçeğindeki teknik göstergelere bakıldığında, zayıflık işaretleri görülüyor.

Bitcoin Artış Kaydediyor

Bitcoin (BTC) 2 Ağustos ila 8 Ağustos tarihlerinde art arda üç yeşil mum oluşturdu. Buna ek olarak, şu anda dördüncü yeşil mumun oluşmaya başladığı da söylenebilir.

Fiyat hareketine yakından bakıldığında, 21 Temmuz’da 29.000 dolardaki yatay destek bölgesinden bir sıçrama gerçekleştiği ve sıçramayla gelen yükseliş hareketinin devam ettiği görülüyor. Ayrıca BTC, şu anda 46.950 dolardaki direnç seviyesinin altında hareket ediyor. Bu direnç ise 0,5 fib. düzeltme seviyesini oluşturuyor.

Haftalık grafik ölçeğindeki teknik göstergelerde, yükseliş işaretleri göze çarpıyor. Ancak trend dönüşü henüz onaylanmadı. MACD’de yukarı doğru dönüş işareti yer alıyor. RSI, kısa süre önce 50 seviyesi üzerine geçti. Stokastik Osilatör ise düşüşe işaret etmeyi sürdürüyor.


Bitcoin Direnç Bölgesine Yaklaşıyor

Günlük grafiğe bakıldığında, 46.950 dolar ile 47.750 dolar aralığında güçlü bir direncin yer aldığı ve Bitcoin fiyatının bu dirence doğru yaklaştığı görülüyor. Öte yandan 47.750 dolardaki direnç, kısa vadeli 0,618 fib. düzeltme seviyesini (siyah) oluşturuyorken 46.950 dolardaki direnç ise yukarıda belirtilen uzun vadeli 0,5 fib. düzeltme seviyesini (beyaz) oluşturuyor ve yatay bir direnç bölgesiyle de kesişiyor.

Günlük grafik ölçeğindeki teknik göstergeler, yükselişe işaret ediyor. Ancak RSI’da muhtemel bir negatif uyumsuzluk oluşmaya başladı.

Fiyat Hareketinin Geleceği

Altı saatlik grafik ölçeğindeki teknik göstergelere bakıldığında, daha fazla zayıflık işaretinin olması dikkat çekiyor. Hem MACD hem de RSI’da negatif uyumsuzluk görülüyor. Buna ek olarak Bitcoin, şu anda yükselen bir direnç çizgisini takip ediyor. Ancak fiyat, kısa süre önce direnç çizgisinden reddedildi.

Reddedilmenin ardından değer kaybının yaşanması halinde ise en yakın destek seviyeleri, 39.900 dolarda ve 37.750 dolarda yer alıyor.

Ayrıca iki saatlik grafik ölçeğindeki teknik göstergeler, altı saatlik grafik ölçeğindeki teknik göstergelere benzer şekilde, zayıf bir görünüm sergiliyor. MACD ve RSI’da önemli bir negatif uyumsuzluk görülüyor.

Dolayısıyla altı saatlik ve iki saatlik grafikten hareketle, kısa vadede bir düşüş yaşanması muhtemel görünüyor.

10 Ağu 2021 - 23:24 - Kripto Para Haberleri

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