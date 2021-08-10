Clover Finance Coin Nedir? Diğer Coinlerden Farkı Nedir? İşte Detaylar...

Clover, kullanımı kolay blok zinciri altyapısı sağlamaya ve alt tabaka tabanlı uygulamalar için tek duraklı bir EVM uyumlu çerçeve oluşturmaya kendini adamış bir Polkadot parachain’idir.

Clover Finance (CLV) Nedir?

Clover, kendisini bir blockchain işletim sistemi olarak tanımlıyor. Blok zinciri birlikte çalışabilirliği hedefini gerçekleştirmek için birlikte çalışan bir depolama katmanı, akıllı sözleşme katmanı, Defi protokol katmanı ve eApp katmanı içerir:

Depolama katmanı: Depolama protokolü katmanı, dApp verilerinin dağıtık depolanmasını sağlar.

Akıllı sözleşmeler katmanı: Bu katman, Web 3.0 uyumlu bir API ile akıllı sözleşmelerin zincirler arası dağıtımını destekler. Mevcut web 3.0 DApp’leri herhangi bir değişiklik yapılmadan Clover’a taşınabilir.

Defi protokol katmanı: Bu katman, borsa, ödünç verme, sigorta ve diğerleri gibi çeşitli temel DeFi protokollerini destekler. Geliştiriciler ayrıca ek DeFi protokollerini oluşturabilecekler.

eApp katmanı: Bu katman, bir DApp’ten bir eApp’e (Harici Uygulama) geçişi destekler. Geliştiriciler, diğer sanal makinelere veya ağ bant genişliğine ihtiyaç duymadan Clover’da kendi eApp’lerini kolayca oluşturabilir ve dağıtabilir.

Clover, blok zincirler arasında çalışan DApp’ler oluşturmak için zemin sağlar. Daha önce, DApp’ler Ethereum ağı içinde geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Clover sistemi, geliştiriciler ve günlük kullanıcılar için DeFi kullanımını kolaylaştırıyor. Geliştiriciler, yeni merkezi olmayan ekonomiyi kullanmayan milyarlarca insandan oluşan yepyeni bir kitleye kapılarını açmak için mümkün olan her yerde ana akım kripto ve DeFi’nin benimsenmesini sağlamaya çalışıyorlar.

Clover Finance, Temmuz 2021’de Coinbase Pro’da başlatıldı. Platform tarafından iletilen Clover’ın bazı faydaları şunlardır:

Ethereum Sanal Makinesi Uyumlu: DeFi’nin yaratıcısı ve geliştirici merkezi Ethereum ile uyumluluğu büyük bir avantaj.

Son Kullanıcılar İçin İşlem Ücreti Yok: Son kullanıcılar için işlem ücretlerinin kaldırılması ve başka bir yerde yeniden dağıtılması, benimsemeyi geliştirir ve yeni kullanıcılar için DeFi’yi basitleştirir.

Kolaylaştırılmış Çapraz Zincir Deneyimi: Clover uygulaması ve cüzdan ile kullanıcılar, zincirler arasında kripto para birimleri gönderebilir, alabilir, sarabilir ve açabilir.

CLV Coin Yorum

Eşsiz iki yönlü köprüsü, EVM tabanlı Clover adreslerinin ve Polkadot tabanlı Clover adreslerinin birlikte paketlenmesine izin verdiği için CLV gerçekten zincirler arası kullanılabilir. Bu, özellikle Clover uygulaması ve cüzdanı, birden fazla DApp’te kullanıcının hesaplarından gelen bilgileri bağlayabildiği ve toplayabildiği için inanılmaz derecede faydalı bir gelişmedir. Bu, DeFi kullanıcılarının çoklu cüzdanlarını, hesaplarını ve varlıklarını takip etmelerini kolaylaştırır.

CoinMarketCap verilerine göre yazının yayına hazırlandığı sırada 1,16 dolardan işlem gören Clover Finance coin’in 16 Temmuz 2021’de 0,4288 dolar ile en düşük ve 17 Temmuz 2021’de 2,13 dolar ile en yüksek seviyeyi gördüğünü belirtmekte fayda var.

Bunların yanı sıra Clover Finance Token’ın piyasa hacminin 159,523,533 olduğu ve 269. sırada yer aldığı görülüyor.

Clover Finance Coin Nasıl Alınır?

CLV Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilir. CLV Coin satın almak için öncelikle Binance’e üye olmak ve ardından itibari para göndermek gerekiyor. Türk Lirası ya da dolar gibi bir itibari para gönderiminin yapılmasının ardından CLV Coin’in işlem gördüğü Tether (USDT), Bitcoin (BTC), BUSD ve Binance Coin (BNB) CLV işlem çiftinde alım işlemi gerçekleştirilebilir.

Bunlara ek olarak Binance’de sadece piyasa değerinden değil daha düşük değerden de satın alma emri vererek kullanıcılar istedikleri fiyattan satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir. Bunun için Limit sekmesini kullanmanız ve almak istediğiniz miktar ile almak istediğiniz fiyatı girmeniz yeterli olacaktır.