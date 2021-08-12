Masterchef Sergen Araz'ı Görenler İnanamıyor! Göz Bebeklerini Büyüten Değişim... Artık Çarklar Ters! Bundan Birkaç Yıl Önce...
Masterchef yarışmacısı Sergen Araz’ın hali görenleri şoke etti. O paylaşımı görenler inanmakta güçlük çekse de Sergen Araz’ın azmi tebrik etmeye değer. Sergen Araz'ın resmen eski halinden eser kalmamış. İşte Sergen Araz’ın o çok şaşırtan eski halleri…
TV8 ekranlarının 3 sezondur devam etmekte olan zorlu yarışması Masterchef’te yarışmacılar oldukça ilgi çekiyor. Final ve eleme turlarının soluk soluğa gittiği yarışma programında popüler yarışmacılar arasında yer alan Sergen Araz öyle bir değişime uğradı ki görenler etkisi altında kaldı. Sergen Araz’ın o değişimi sosyal medyada olay oldu. İşte o çok konuşulan değişim…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.