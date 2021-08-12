Masterchef Sergen Araz'ı Görenler İnanamıyor! Göz Bebeklerini Büyüten Değişim... Artık Çarklar Ters! Bundan Birkaç Yıl Önce...

TV8 ekranlarının 3 sezondur devam etmekte olan zorlu yarışması Masterchef’te yarışmacılar oldukça ilgi çekiyor. Final ve eleme turlarının soluk soluğa gittiği yarışma programında popüler yarışmacılar arasında yer alan Sergen Araz öyle bir değişime uğradı ki görenler etkisi altında kaldı. Sergen Araz’ın o değişimi sosyal medyada olay oldu. İşte o çok konuşulan değişim…

Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>