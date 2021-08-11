11 Ağu 2021 - 12:30 Güncelleme: 11 Ağu 2021 - 12:33
Müge Anlı’nın Çalıştığı İlk İş Duyanları Şoke Etti! Başarılı Sunucu Müge Anlı Buralara Öyle Yerlerden Gelmiş ki…. "Tırnaklarıyla Kazımış"
ATV ekranlarının vazgeçilmez ismi olan Müge Anlı ilk çalıştığı işle duyanları şoke etti. Başarılı sunucu Müge Anlı’nın tırnaklarıyla kazıya kazıya geldiği nokta şaşkınlık etkisi yarattı. İşte Müge Anlı’nın çalıştığı ilk iş…
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yıllardır sunuculuğunu yapan Müge Anlı’nın kariyer hayatı duyanlara şaşkınlık geçirtti. Müge Anlı’nın hayatının o hiç bilinmeyen yüzü hayranlarını bile duygulandırdı. Şimdilerde oldukça başarılı bir kariyer hayatına sahip olan Müge Anlı bakın nerelerde çalışmış…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.