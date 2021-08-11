Dünyanın Sonu Mu Geliyor? 2021 Kıyamet Alametleri Nelerdir?

Son zamanlarda artan salgın ve diğer olayların etkisi ile halkın da korkusu artıyor. Meraklar arasında kıyamet mi geliyor sorusu yer alıyor? Doğa olaylarının şiddetli bir şekilde artması akıllara kıyamet alametlerini getiriyor. Kıyamet ne zaman kopacak? 2021’de kıyamet kopacak mı? Kıyamet alametleri nasıl anlaşılıyor? Kıyamet alametleri hakkında yapılan ilim görüşmeleri neler? Hangi kaynaklarda kıyamet alametleri ile ilgili detaylar yer alıyor? İşte tüm detaylar haberde…







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