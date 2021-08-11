Dünyanın Sonu Mu Geliyor? 2021 Kıyamet Alametleri Nelerdir?
Son zamanlarda artan salgın ve diğer olayların etkisi ile halkın da korkusu artıyor. Meraklar arasında kıyamet mi geliyor sorusu yer alıyor? Doğa olaylarının şiddetli bir şekilde artması akıllara kıyamet alametlerini getiriyor. İşte merak edilen detaylar...
Son zamanlarda artan salgın ve diğer olayların etkisi ile halkın da korkusu artıyor. Meraklar arasında kıyamet mi geliyor sorusu yer alıyor? Doğa olaylarının şiddetli bir şekilde artması akıllara kıyamet alametlerini getiriyor. Kıyamet ne zaman kopacak? 2021’de kıyamet kopacak mı? Kıyamet alametleri nasıl anlaşılıyor? Kıyamet alametleri hakkında yapılan ilim görüşmeleri neler? Hangi kaynaklarda kıyamet alametleri ile ilgili detaylar yer alıyor? İşte tüm detaylar haberde…
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11 Ağu 2021 - 13:36 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.