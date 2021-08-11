11 Ağu 2021 - 13:42 Güncelleme: 11 Ağu 2021 - 13:51
Masterchef Ateş Kimdir? Kaç Yaşında? Mert Ateş Durukan İnstagram Adresi Ne?
Materchef yarışmacılarından en genç olarak bilinen yarışmacılardan olan Mert Ateş Durukan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde. İşte Masterchef dünyasının magazinsel tarafları...
Materchef yarışmacılarından en genç olarak bilinen yarışmacılardan olan Mert Ateş Durukan kaç yaşında? Başka kardeşi var mı? Sektöre nasıl başladı? Başarılı yarışmacı hakkında kafalarda birçok soru yer almakta. Merak edilen tüm soruların işte cevabı…
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11 Ağu 2021 - 13:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.