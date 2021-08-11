- 11 Ağu 2021 - 16:41 G: 11 Ağu 2021 - 16:46

XRP Yatırımı Düşünenler! Bu Fiyatlanma Ne Anlama Geliyor! Yükseliş Sinyali mi?

11 Temmuz XRP fiyat tahmini yazımızda, XRP cephesinde olan bitenleri gelin birlikte inceleyelim. Aşağıda da örnek niteliğinde destek ve direnç noktalarına göz atabilirsiniz. İşte detaylar...

Kayda değer bir yatay hareket çizgisinden sonra, XRP/USD fiyatı yukarı yönlü 0,80$ seviyesinde üst aralık bölgesinin üzerine çıkmak için mücadele ediyor. Kriptonun mevcut yüzde oranı 4,61’de görülüyor ve 0.89 dolar civarında işlem görüyor.

 

XRP/USD günlük grafiğinde kripto fiyatının mücadele ederek kuzeye doğru ilerlediği gösterilmekte. 7 Ağustos’ta 0,80 dolardaki son direnç noktasındaki baskıları durdurmak için daha küçük bir yükseliş mum çubuğu ortaya çıktı. 50 günlük SMA trend çizgisi daha önce bahsedilen nokta civarındadır, çünkü 14 günlük SMA trend çizgisi kuzeyi işaret eder ve bunun altında kapanır. 

 
Düşüş eğilimi çizgisi, hafifçe kuzeye doğru kırılan çizgiye bir fiyat düşüşü yerleştirmek için çekilmiş durumda. Stokastik Osilatörler, satın alma baskılarının devam ettiğini göstermek için 80 aralığı civarında kuzeye eğik bir şekilde yerleştirildi.

XRP fiyat tahmini: Yükseliş devam edecek mi?

İlk etapta, XRP/USD piyasası, kuzeye doğru 0,90 dolara doğru ilerlediği için değerinin altında kalıyor. Buna dayanarak, kripto ekonomisinin sonraki oturumlara kadar daha fazla yükselme şansı daha yüksek olabilir. 50-günlük SMA göstergesinin 14-günlük SMA göstergesi tarafından alttan kesilmesi, yukarı doğru yükselişin devam etmesi takdirde potansiyel olarak sonraki pozisyonların çoğuna hükmedeceğinin sinyalini verecektir.

Aşağı yönde ilerlemesi takdirde, XRP/USD’nin taşıyacağı bir sonraki olası destek, 1,00$’da bulunan direnç noktası civarında bulabilir. Bu noktanın güçlü bir şekilde kırılması, piyasanın daha yüksek bir değere ilerleyebileceği ihtimali geçersiz kılınılacaktır. Olduğu gibi, 0,80 ile 1,00$ arasındaki değerler, kripto ticaretinin sonraki işlem durumunu belirlemek için çok önemlidir.

11 Ağu 2021 - 16:41 - Kripto Para Haberleri

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