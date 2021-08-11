XRP Yatırımı Düşünenler! Bu Fiyatlanma Ne Anlama Geliyor! Yükseliş Sinyali mi?
11 Temmuz XRP fiyat tahmini yazımızda, XRP cephesinde olan bitenleri gelin birlikte inceleyelim. Aşağıda da örnek niteliğinde destek ve direnç noktalarına göz atabilirsiniz. İşte detaylar...
Kayda değer bir yatay hareket çizgisinden sonra, XRP/USD fiyatı yukarı yönlü 0,80$ seviyesinde üst aralık bölgesinin üzerine çıkmak için mücadele ediyor. Kriptonun mevcut yüzde oranı 4,61’de görülüyor ve 0.89 dolar civarında işlem görüyor.
XRP/USD günlük grafiğinde kripto fiyatının mücadele ederek kuzeye doğru ilerlediği gösterilmekte. 7 Ağustos’ta 0,80 dolardaki son direnç noktasındaki baskıları durdurmak için daha küçük bir yükseliş mum çubuğu ortaya çıktı. 50 günlük SMA trend çizgisi daha önce bahsedilen nokta civarındadır, çünkü 14 günlük SMA trend çizgisi kuzeyi işaret eder ve bunun altında kapanır.
XRP fiyat tahmini: Yükseliş devam edecek mi?
İlk etapta, XRP/USD piyasası, kuzeye doğru 0,90 dolara doğru ilerlediği için değerinin altında kalıyor. Buna dayanarak, kripto ekonomisinin sonraki oturumlara kadar daha fazla yükselme şansı daha yüksek olabilir. 50-günlük SMA göstergesinin 14-günlük SMA göstergesi tarafından alttan kesilmesi, yukarı doğru yükselişin devam etmesi takdirde potansiyel olarak sonraki pozisyonların çoğuna hükmedeceğinin sinyalini verecektir.
Aşağı yönde ilerlemesi takdirde, XRP/USD’nin taşıyacağı bir sonraki olası destek, 1,00$’da bulunan direnç noktası civarında bulabilir. Bu noktanın güçlü bir şekilde kırılması, piyasanın daha yüksek bir değere ilerleyebileceği ihtimali geçersiz kılınılacaktır. Olduğu gibi, 0,80 ile 1,00$ arasındaki değerler, kripto ticaretinin sonraki işlem durumunu belirlemek için çok önemlidir.
11 Ağu 2021 - 16:41 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.