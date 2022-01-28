Polis Akademisi Başvuru 2022 ne zaman? Polis Ademisine nasıl girilir 2022? Polis Akademisi kaç puan ile kaç kişi alıyor… İşte Başvuru şartları ve detaylar

Polis Akademisi Başvuru 2022 Ne Zaman? Polis Akademisine Nasıl Girilir? 2022 Polis Akademisi'ne 2 Bin 500 Öğrenci Mi Alınıyor? İşte Başvuru Şartları ve Detaylar…

Polis akademisi başvurusu 2022 ne zaman son zamanlarda en merak edilen konulardan bir tanesi olmaya başladı.

Polis meslek yüksekokullarına 2022 ila 2022 eğitim öğretim yılları arasında 2 bin tanesi erkek 50 kişisi de kadın olacak şekilde 2 bin 500 öğrenci alımları olacak. Peki, bu alımlar için polis akademisi başvuruları ne zaman ve nasıl olacak, kimler hangi şartlar ile başvuru yapabilecek? Başvuru için merak edilen şart ve detaylar netlik kazandı.

Polis Ademisine nasıl girilir 2022? Polis Akademisi Başvuru 2021 ne zaman?

Polis akademisi başkanlığının resmi gazete içerisinde yayına aldığı ilana göre 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile giriş yapanlar başvurularını yapabilecek. Başvurular ardından sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim ve öğretim görecek olan, eğitim sonunda da başarılı olacak adayların polis memuru şeklinde atamaları yapılacak.

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27.12.2021 tarihinde başlayacak. Adaylar, 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecekler.

28. dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 200.00 TL (iki yüz) olan sınav başvuru ücretini 19 Ocak 2022 günü saat 09.00’dan 28 Ocak 2022 günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “28. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracaktır.

İşte Başvuru şartları ve detaylar

Alım ile ilgili merak edilen tüm detaylar sınav takvimleri Polis Akademisi Başkanlığına ait resmi internet sitesinde yer alacak. Alımların hangi şartlar ile olacağı belli oldu. Polis Akademisi başvuru 2022 için aranan şartlar;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Polis Akademisine Nasıl Girilir?

Polis akademisine nasıl girilir son zamanların en merak edilen konuların başında gelmektedir. Az önce sizler için derlediğimiz gerekli şartları yerine getiren vatandaşlar başvuru yaparak yazılı, sözlü ve sağlık mülakatlarını olumlu geçerek Polis akademisine girmek için hak kazanabilirler.

Belirli aralıklar ile emniyet teşkilatı aracılığı ile yapılan polis alımları 2022 yılında da hız kesmeden devam etmektedir. Söz konusu alımların bir kısmı lise mezunları arasından olurken bir kısmı da önlisans ve lisans mezunları arasından geçerli olacak. Polis akademisine nasıl girilir diye merak edenlerin yapmaları gereken ilk şart olarak TYT sınavlarına giriş yapmak ve istenilen taban ham puanları almak olacaktır. Ardından da Polis Meslek Yüksekokulu için başvuruların yapılması gerekir.

Başvuru işlemlerinin eksiksiz bir şekilde tamamlanmasının ardından yazılı, sözlü ve sağlık mülakatları için adaylara belirli gün ve tarihler verilecektir. Ortalama olarak 2 ila 3 hafta boyunca devam eden mülakatlara katılım sağlanmaktadır. Bir yandan da sağlık açısından da ön sağlık ve sağlık taraması olmak üzere iki farklı mülakat meydana gelecektir. Bu noktada;

1. TYT sınavına girerek ham taban puan almak

2. Ön sağlık mülakatına girmek

3. Sözlü mülakata girmek

4. Spor mülakata girmek

5. Ana sağlık mülakatına girmek adımları ile alımlar meydana gelecektir.

2022 Polis Akademisi'ne 2 Bin 500 Öğrenci Mi Alınıyor?

2022 Polis Akademisi’ne 2 bin 500 öğrenci mi alınıyor gelen son dakika haberlerinden dolayı en merak edilenler arasında yer almaktadır. Emniyet teşkilatı her yıl belirli aralıklar ile aranan şartları yerine getiren öğrenciler arasından alımlarına devam etmektedir. Söz konusu alımlar sırasında 2 bin erkek, 500 de kadın öğrenci alımları yapılacağına dair duyurular gelmeye başladı.

2022 Polis Akademisi’ne 2 bin 500 öğrenci mi alınıyor sorusunun karşısında alımların yapılacak olması öğrencilerin başvurular ne zaman, hangi şartlar ile alımlar yapılacak diye araştırmalarının hız kazanmasına neden oldu. 13 Ağustos ve 27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan başvurular www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile giriş yapılarak yapılacaktır. Yapılacak olan sınavlarda başarılı olan öğrenciler Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim ve öğretim süreçlerine katılacaktır. Eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar da polis memuru olarak görevlerine atanacaklardır. Alım ile ilgili merak edilen tüm detaylar sınav takvimleri Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesinde yayına alınarak duyuruları yapılacak.

Polis Akademisi başvuru 2022 süreçlerinde hem 2 bin erkek hem de 500 kadın alınacak olması öğrencilerin büyük bir heyecana kapılmasına neden oldu. Başvuru süreçlerinin birkaç güne başlayacak olması, adayların hangi şartlar ile alımlar olacağına dair araştırmalarına neden oldu. 2 bin 500 öğrenci alımı olması, ilerleyen günlerde yapılacak başvurular ile belli olacak.

Polis Ademisine nasıl girilir 2021? Polis Akademisi Başvuru 2021 ne zaman?

Polis akademisi başkanlığının resmi gazete içerisinde yayına aldığı ilana göre 13 Ağustos ve 27 Ağustos tarihleri arasında www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile giriş yapanlar başvurularını yapabilecek. Başvurular ardından sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim ve öğretim görecek olan, eğitim sonunda da başarılı olacak adayların polis memuru şeklinde atamaları yapılacak.