Messi Transfer Oldu! Kripto Para Piyasası Coştu! Yeni Değer 2 Trilyon Dolara Ulaştı!
Kripto paraların her geçen gün hayatımıza kalıcı bir şekilde girmeye devam ettiği bu günlerde Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, Mayıs ayından bu yana ilk kez 2 trilyon doları gördü. İşte detaylar...
Çarşamba gecesi, toplam kripto para piyasası değeri 2 trilyon dolara ulaştı. Mayıs ayında 2,6 trilyon dolarları gördükten sonra %50’ye yakın bir düşüş gerçekleşmişti ve kripto para piyasası değeri 1,2 trilyon dolarlara kadar gerilemişti.
BTC baskınlık grafiğine göre BTC.D değeri 45 civarlarında. Yani 2 trilyon doların yaklaşık 0,9’u Bitcoin’de.
Ethereum baskınlığı ise yaklaşık 20’lerde. 2 trilyon doların 0,4 trilyon doları Ethereum'da. Böylelikle 0,9 trilyon dolar BTC'de, 0,4 trilyon dolar ETH'de ve geri kalan 0,7 trilyon dolar ise altcoinlerde diyebiliriz.
Ethereum güncellemesinden sonra ETH’nin fiyatı ve dominasyon değerinin iyi bir şekilde yükseldiği görülüyor. Son yedi gün içinde Bitcoin’in fiyatı %16 artarken, Ethereum’un fiyatı yaklaşık %18 arttı.
12 Ağu 2021 - 15:07 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.