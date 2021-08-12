Messi Transfer Oldu! Kripto Para Piyasası Coştu! Yeni Değer 2 Trilyon Dolara Ulaştı!

Çarşamba gecesi, toplam kripto para piyasası değeri 2 trilyon dolara ulaştı. Mayıs ayında 2,6 trilyon dolarları gördükten sonra %50’ye yakın bir düşüş gerçekleşmişti ve kripto para piyasası değeri 1,2 trilyon dolarlara kadar gerilemişti.

BTC baskınlık grafiğine göre BTC.D değeri 45 civarlarında. Yani 2 trilyon doların yaklaşık 0,9’u Bitcoin’de.

Ethereum baskınlığı ise yaklaşık 20’lerde. 2 trilyon doların 0,4 trilyon doları Ethereum'da. Böylelikle 0,9 trilyon dolar BTC'de, 0,4 trilyon dolar ETH'de ve geri kalan 0,7 trilyon dolar ise altcoinlerde diyebiliriz.

Ethereum güncellemesinden sonra ETH’nin fiyatı ve dominasyon değerinin iyi bir şekilde yükseldiği görülüyor. Son yedi gün içinde Bitcoin’in fiyatı %16 artarken, Ethereum’un fiyatı yaklaşık %18 arttı.