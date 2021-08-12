ETH Yakılmaya Devam Ediyor! Blok Başına Yakılan EHT Miktarı Belli Oldu!

Ethereum blok başına kaç ETH yakıyor?

OkLink blockchain explorer ve EthBurned servisinin sağladığı verilere göre, şimdiye kadar blockchainde 30,000 ETH’den fazla coin yakıldı. Bu da her bir blok için 0.7 ETH’nin yakıldığı anlamına geliyor.

Ethereum ağında yaşanan son güncellemeden sonra, blockchain topluluğu kripto para ETH’nin deflasyonist geleceği konusunda birçok spekülasyon ve analiz içeren makaleler kaleme aldı. Çünkü son güncelleme ile ağa ücret yakma mekanizması getirildi. Şimdi, çıkarılan her bir blok işlem için kullanılan tüm ücret madencilere gitmek yerine yakılıyor.

Her gün kaç ETH yakılıyor?

Ethereum ağında her gün 4,500 ETH yakılıyor. Ağ sıkışmasının yüksek olduğu dönemlerde ise biz daha yüksek miktarlarda ETH’nin yakıldığına şahit olabiliriz. Çünkü söz konusu günlerde daha fazla işlem ve daha yüksek ücretler oluyor.

Yapılan son araştırmaya göre, sadece gelecek yıl 2 milyondan fazla ETH yakılabilir. Yüklü miktarda ETH yakımları sonuç olarak Ethereum’u deflasyonist bir varlık yapacak. Gelecekte ETH enflasyon oranı yüzde 2.73’e düşebilir. Bu da mevcut Bitcoin enflasyon oranından daha az bir oran.

Ethereum fiyatı ücret yakma mekanizmasına nasıl tepki verdi?

Ethereum fiyatı son 20 günde önemli ölçüde yükseldi. ETH fiyatında yüzde 75 artışa şahit oluyoruz. Bu yükselişin sebebinin yeni getirilen ücret yakma mekanizması olup olmadığını kesin olarak söylemek zor. Çünkü kripto para piyasasında genel bir boğa durumu da yaşanıyor. Sonuçta tüm altcoinler boğaları takip ediyor.

Yeni yapılan EIP-1559 isimli bu ETH yakma mekanizmasının uzun vadeli etkileri ise birkaç yıl içinde görülecek. Ağ ve madencilerin yakma işlemine uzun vadeli alışmasından sonra.