Tam 138 Milyon XRP Taşındı! Bu Hareketler Ne Anlama Geliyor? Ripple'da Neler Oluyor?
Whale Alert, toplam 138 milyon XRP taşıyan beş büyük transfer tespit etti. Bu transferlerin değeri, itibari para olarak 137.529.292 dolara eşdeğer. Bu arada, altıncı en popüler kripto para birimi olan XRP, son zamanlarda 1,09 dolara yükseldikten sonra 1 dolar seviyesine geri döndü. Bu ne anlama geliyor? Ripple cephesinde neler oluyor?
138 milyon XRP hareket halinde
Whale Alert ekibi tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saat içinde, Ripple ile birlikte en kripto borsalarından birkaçı, 138 milyon XRP transfer etti.
Whale Alert tarafından tespit edilen beş kripto işlemi, minimum 13 milyon XRP’den maksimum 50 milyon XRP’ye kadar taşıdı. Transferleri gerçekleştirenler arasında Binance, Huobi ve Bittrex var.
Ripple, yaklaşık 20 saat önce RL18-VN cüzdanından 20 milyon XRP’yi Meksika merkezli ortağı Bitso’ya taşıdı.
Bitso, Latin Amerika’daki en büyük kripto ticaret borsasıdır. Ripple’ın RL18-VN’si, XRP’nin likiditesini desteklemek için XRP’yi Ripple’dan müşterilerine, ortaklarına ve kripto borsalarına dağıtmaya hizmet eder.
Huobi, 30 milyon XRP’yi Binance borsasına taşıdı. Daha sonra, dünyanın en büyük dijital borsası 50 milyon XRP’yi Huobi’ye taşıdı.
Whale Alert, söz konusu XRP transferleriyle ilgili verileri herhangi bir açıklamada bulunmadan kaldırdı.
12 Ağu 2021 - 16:36 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.