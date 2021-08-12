Tam 138 Milyon XRP Taşındı! Bu Hareketler Ne Anlama Geliyor? Ripple'da Neler Oluyor?

138 milyon XRP hareket halinde

Whale Alert ekibi tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saat içinde, Ripple ile birlikte en kripto borsalarından birkaçı, 138 milyon XRP transfer etti.

Whale Alert tarafından tespit edilen beş kripto işlemi, minimum 13 milyon XRP’den maksimum 50 milyon XRP’ye kadar taşıdı. Transferleri gerçekleştirenler arasında Binance, Huobi ve Bittrex var.

Ripple, yaklaşık 20 saat önce RL18-VN cüzdanından 20 milyon XRP’yi Meksika merkezli ortağı Bitso’ya taşıdı.

Bitso, Latin Amerika’daki en büyük kripto ticaret borsasıdır. Ripple’ın RL18-VN’si, XRP’nin likiditesini desteklemek için XRP’yi Ripple’dan müşterilerine, ortaklarına ve kripto borsalarına dağıtmaya hizmet eder.

Huobi, 30 milyon XRP’yi Binance borsasına taşıdı. Daha sonra, dünyanın en büyük dijital borsası 50 milyon XRP’yi Huobi’ye taşıdı.

Whale Alert, söz konusu XRP transferleriyle ilgili verileri herhangi bir açıklamada bulunmadan kaldırdı.