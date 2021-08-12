Ripple (XRP) Hareketliliği İyice Arttı! Ne Anlama Geliyor? Yükseliş Habercisi mi?

138 Milyon XRP Dolaşım Halinde

Whale Alert ekibi tarafından paylaşılan verilere göre, son yirmi dört saat içinde, Ripple finans teknoloji devi ile birlikte en üst seviye kripto borsaları 137.5 milyon dolarlık kripto para (138 milyon XRP birimi) transfer etti.

Whale Alert tarafından tespit edilen beş kripto işlemi, minimum 13 milyon XRP ve maksimum 50 milyon XRP taşıdı. Gönderenler arasında Binance, Huobi, Bittrex ve diğerleri var.

Ripple , yaklaşık on altı saat önce RL18-VN cüzdanından 20 milyon XRP’yi Meksika merkezli ortak Bitso borsasına kaydırdı. Huobi, 30 milyon coini Binance’e taşıdı. Daha sonra, önde gelen kripto para borsası Binance ise 50 milyon XRP’yi Huobi’ye taşıdı.

Jed McCaleb 80 Milyon XRP Sattı

XRPscan platformu tarafından paylaşılan veriler , son on dört gün içinde Ripple Labs’ın eski CTO’su Jed McCaleb’in bu ayın başlarında Ripple’dan 182,3 milyon token aldıktan sonra yaklaşık 80 milyon XRP sattığını gösteriyor .

Şimdiye kadar Ağustos ayında her gün 4,4 milyondan 6,5 milyona kadar XRP satışı yaptı. XRPscan’e göre, bugün Jed 6.558.019 XRP daha sattı.

Jed’in “tacostand” isimli cüzdanındaki mevcut bakiye, XRPscan’e göre güncel olarak 640,040,127.89282 XRP’dir. Sizler XRP’ye yatırım yapıyor musunuz? Sizce XRP ileride güzel yerlere gelecek mi?