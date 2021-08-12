Ripple (XRP) Hareketliliği İyice Arttı! Ne Anlama Geliyor? Yükseliş Habercisi mi?
Ripple finans teknoloji devi, Meksikalı ortağı ve birkaç önde gelen kripto borsa şirketi, birbirleri arasında yaklaşık 140 milyon XRP tokeni taşıdı. Taşınan büyük miktarda kripto para birimini takip eden platform Whale Alert , toplam 138 milyon XRP taşıyan beş büyük transfer tespit etti. Taşınan bu kripto paranın piyasa değeri yaklaşık olarak 137.529.292 dolara eşdeğer. Bu arada, altıncı en popüler dijital para birimi olan XRP, son 1,09 dolara yükselişin ardından 1 dolar seviyesine geri döndü
138 Milyon XRP Dolaşım Halinde
Whale Alert ekibi tarafından paylaşılan verilere göre, son yirmi dört saat içinde, Ripple finans teknoloji devi ile birlikte en üst seviye kripto borsaları 137.5 milyon dolarlık kripto para (138 milyon XRP birimi) transfer etti.
Whale Alert tarafından tespit edilen beş kripto işlemi, minimum 13 milyon XRP ve maksimum 50 milyon XRP taşıdı. Gönderenler arasında Binance, Huobi, Bittrex ve diğerleri var.
Ripple , yaklaşık on altı saat önce RL18-VN cüzdanından 20 milyon XRP’yi Meksika merkezli ortak Bitso borsasına kaydırdı. Huobi, 30 milyon coini Binance’e taşıdı. Daha sonra, önde gelen kripto para borsası Binance ise 50 milyon XRP’yi Huobi’ye taşıdı.
Jed McCaleb 80 Milyon XRP Sattı
XRPscan platformu tarafından paylaşılan veriler , son on dört gün içinde Ripple Labs’ın eski CTO’su Jed McCaleb’in bu ayın başlarında Ripple’dan 182,3 milyon token aldıktan sonra yaklaşık 80 milyon XRP sattığını gösteriyor .
Şimdiye kadar Ağustos ayında her gün 4,4 milyondan 6,5 milyona kadar XRP satışı yaptı. XRPscan’e göre, bugün Jed 6.558.019 XRP daha sattı.
Jed’in “tacostand” isimli cüzdanındaki mevcut bakiye, XRPscan’e göre güncel olarak 640,040,127.89282 XRP’dir. Sizler XRP’ye yatırım yapıyor musunuz? Sizce XRP ileride güzel yerlere gelecek mi?
12 Ağu 2021 - 16:41 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.