- 12 Ağu 2021 - 16:56 G: 12 Ağu 2021 - 17:00

Bitcoin'de Zorluk Yeniden Başladı! Madenciler Geri Dönüyor! Zorluk Derecesi Artacak Mı?

Bitcoin (BTC) madencilik zorluğu, son ayarlamayı takiben yeni bir artış daha yapması bekleniyor. Önceki artış önemli bir oranda olmasa da Bitcoin tarihinin en büyük ikinci düşüşü sonrası gelmesi önemini artırıyor. Şimdi ise yeni bir artış çizgisi oluşmak üzere. İşte detaylar...

Bitcoin madencilik havuzu BTC.com tarafından yapılan mevcut (08:44 UTC) tahminlere göre, Bitcoin madencilik zorluğu diğer deyişle madencilik ödülleri için rekabet etmenin ne kadar zor olduğunun ölçüsü neredeyse %8 artacak.

 
 

Bu, zorluğu 15.62 T’ye getirecek – en son Haziran 2020’de gördüğü seviye. Mayıs 2021’e kadar görülen zorluk artışı, BTc çöküşünün yaşandığı Mayıs ayı ortasında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 25 T’ye ulaşmıştı. Bu durum, yeni bir zirve ulaşmadan önce biraz daha zaman olduğu şeklinde yorumlanabilir.

BitInfoCharts.com’a göre, hash oranı veya ağın hesaplama gücü, 3 Temmuz’dan bu yana istikrarlı bir artış gösteriyor. 31 Temmuz’daki bir önceki düzenlemeden bu yana, hash oranı (7 günlük basit hareketli ortalama) %5’in biraz üzerinde arttı. Şimdi tüm zamanların en yüksek seviyesinden düşerek Haziran ayının ikinci yarısında görülen seviyeye geri döndü.

Bitcoin madenciliği karlılığı da artıyor. 7 günlük basit hareketli ortalama grafiği, önceki zorluk ayarlamasından bu yana son iki hafta içinde %6’dan fazla arttığını gösteriyor.

Bitcoin madencilik zorluğu, normal 10 dakikalık blok süresini korumak için her iki haftada bir (veya kesin olarak her 2016 blokta) ayarlanır. 11 Ağustos’ta 7 günlük basit hareketli ortalama blok süresi 9.1 dakikaydı.

Ayrıca ByteTree’ye göre, geçtiğimiz haftalarda madenciler yeni oluşturulan BTC’lerini harcamak yerine elinde tutmaya devam etti.

Daha Fazla Madenci işinin başına döndükçe Bitcoin Madenciliği Zorluğu yeniden yükseliyor.

Bugün BTC, 45.000 dolar banında işlem görüyor. Dün görülen en yüksek fiyattan yaklaşık yüzde 2 civarında bir düşüş söz konusu.

12 Ağu 2021 - 16:56 - Kripto Para Haberleri

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