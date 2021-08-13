Müzik dünyasının genç yeteneklerden biri olan Irmak Arıcı, genç yaşında zirveyi gören isimler arasındaki yerini aldı. Yaptığı Mühür şarkısı ile listelerde birinci sıraya oturan Irmak Arıcı, sadece bu sene içerisinde 5 farklı şarkıya imzasını attı. Peki, Irmak Arıcı kimdir nasıl ünlü oldu? Irmak Arıcı nereli, kaç yaşındadır? Irmak Arıcı evli mi, sevgilisi kim? İşte, detaylar…







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