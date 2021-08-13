Ece Üner İle Susma Programı Ne Zaman Başlıyor! Ece Üner İle Susma Programı Hangi Kanalda Hangi Gün Saat Kaçta Yayınlanacak! Ece Üner Kimdir?
Yayınlanan ilk dört bölümü ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Ece Üner ile Susma programı, gündüz kuşağının en çok izlenen programları listesine girmeyi şimdiden başardı. Öte yandan farklı sunuş stili ve dobralığı ile seyircisinin gönlünde taht kurmuş olan Ece Üner’in sunumuyla ekranlara gelmeye başlayan Susma programı ile ilgili detaylar haberimizde...
Yayınlanan ilk dört bölümü ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Ece Üner ile Susma programı, gündüz kuşağının en çok izlenen programları listesine girmeyi şimdiden başardı. Öte yandan farklı sunuş stili ve dobralığı ile seyircisinin gönlünde taht kurmuş olan Ece Üner’in sunumuyla ekranlara gelmeye başlayan Susma programı, ilk kayıplarını ailesine kavuşturdu! Peki, Ece Üner ile Susma programı ne zaman başlıyor! Ece Üner ile Susma programı hangi kanalda hangi gün saat kaçta yayınlanacak! Ece Üner Kimdir? İşte, detaylar…
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13 Ağu 2021 - 09:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.