- 13 Ağu 2021 - 09:10 G: 13 Ağu 2021 - 09:14

Ece Üner İle Susma Programı Ne Zaman Başlıyor! Ece Üner İle Susma Programı Hangi Kanalda Hangi Gün Saat Kaçta Yayınlanacak! Ece Üner Kimdir?

Yayınlanan ilk dört bölümü ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Ece Üner ile Susma programı, gündüz kuşağının en çok izlenen programları listesine girmeyi şimdiden başardı. Öte yandan farklı sunuş stili ve dobralığı ile seyircisinin gönlünde taht kurmuş olan Ece Üner’in sunumuyla ekranlara gelmeye başlayan Susma programı ile ilgili detaylar haberimizde...

Yayınlanan ilk dört bölümü ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Ece Üner ile Susma programı, gündüz kuşağının en çok izlenen programları listesine girmeyi şimdiden başardı. Öte yandan farklı sunuş stili ve dobralığı ile seyircisinin gönlünde taht kurmuş olan Ece Üner’in sunumuyla ekranlara gelmeye başlayan Susma programı, ilk kayıplarını ailesine kavuşturdu! Peki, Ece Üner ile Susma programı ne zaman başlıyor! Ece Üner ile Susma programı hangi kanalda hangi gün saat kaçta yayınlanacak! Ece Üner Kimdir? İşte, detaylar…




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13 Ağu 2021 - 09:10 - Magazin

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