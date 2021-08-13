Irak’ın Kuzeyinde Pençe-Şimşek Operasyonun da Bir Askerimiz Şehit Oldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sırasında ağır yaralanarak şehit olan kahraman askerin, Adıyaman'ın Besni İlçesine bağlı Oyratlı Köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali olduğu açıklandı. Askeri yetkililer, şehit Hakan Bali'nin Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'ndeki ailesinin evine giderek acı haberi verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali için başsağlığı mesajı yayımlarken, saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhâl karşılık verildiğini ve ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bölgedeki operasyonlarımız sürdüğü bildirildi.