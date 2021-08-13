Irak’ın Kuzeyinde Pençe-Şimşek Operasyonun da Bir Askerimiz Şehit Oldu!
Irak’ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgesine yönelik PKK saldırısında bir askerimiz şehit oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sırasında ağır yaralanarak şehit olan kahraman askerin, Adıyaman'ın Besni İlçesine bağlı Oyratlı Köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali olduğu açıklandı. Askeri yetkililer, şehit Hakan Bali'nin Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'ndeki ailesinin evine giderek acı haberi verdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali için başsağlığı mesajı yayımlarken, saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhâl karşılık verildiğini ve ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bölgedeki operasyonlarımız sürdüğü bildirildi.
13 Ağu 2021 - 09:18 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.