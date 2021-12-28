- 28 Ara 2021 - 13:31 G: 28 Ara 2021 - 13:32

Survivor Sabriye Şengül Öyle Bir Değişim Geçirdi ki; Annesi Bile Tanıyamıyor! Görenler Şaştı Kaldı! Survivor Sabriye 2022'de var mı?

2017 2018 yılları arasında Survivor yarışmacısı olan Sabriye Şengül’ün değişimi görenleri hayrete düşürüyor. Sabriye Şengül’ün uğradığı o büyük değişim sonrası eski yarışmacıyı annesi bile tanıyamıyor. İşte gündemde bomba etkisi yaratan o değişim…

Bildiğimiz Sabriye Gitti Yerine Bambaşka Bir Sabriye Geldi!

Survivor’un Türkiye’ye tanıttığı bir diğer isimde Sabriye Şengül’dü. Atletik ve güçlü yapısıyla yarışmada güzel bir performans sergileyen Sabriye Şengül oldukça konuşulmuştu. Esprili ve sempatik tavrıyla pek çok kişinin gönlünü fetheden Sabriye Şengül’ün oldukça geniş bir kitlesi vardı.

Survivor 2017’ye veda ettikten sonra gündemde pek görünmeyen ve sessiz sedasız bir hayat yaşayan Sabriye Şengül uzun bir aradan sonra gündeme bomba gibi düştü. Sabriye Şengül’ün ağızları açık bırakan o değişimi herkesi şoka uğrattı…

Bildiğimiz Sabriye Gitti Yerine Bambaşka Bir Sabriye Geldi!

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28 Ara 2021 - 13:31 Ankara- Yaşam

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