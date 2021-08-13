Kripto Para Piyasasında Kritik Gelişme Yaşandı! İşte Bitcoin'de Son Fiyat!
Lider kripto para Bitcoin’in fiyatı son 3 ayın zirvesine doğru ilerlerken, kripto para piyasasının toplam değeri de Mayıs’tan sonra ilk defa kritik eşiği geçti. İşte detaylar...
Bitcoin fiyatında yükseliş ve kripto para piyasası yeniden 2 trilyon dolar
Kripto para piyasasının toplam değeri, 19 Mayıs’tan bu yana ilk defa 2 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bu yükselişte liderliği ise Ethereum, Cardano ve Binance Coin gibi büyük altcoinler üstlendi.
Bu arada dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin ise son üç ayın zirvesine yaklaştı. Bitstamp’in verilerine göre bugün BTC-USD paritesi yüzde 4’ten fazla yükselerek 46,466 dolardan günlük zirve kaydetti. Yine de 14 Nisan’da kaydettiği 64,804.72 dolar tüm zamanların en yüksek değerinden (ATH) hala yüzde 28 geride.
Dikkat çeken bir durum ise altcoinlerin Bitcoin’den daha iyi performans göstermeleri. Son bir haftada ETH fiyatı yüzde 13.6, Cardano yüzde 42 ve Binance Coin ise yüzde 19 yükseldi. Bitcoin ise yüzde 12 değer kazandı.
Yükselişi etkileyen faktörler
CoinSwitch Kuber CEO’su ve kurucu ortağı Ashish Singhal, son yükselişin sebepleri ile ilgili şu açıklamayı yapıyor:
“Çoğu kripto paranın son zamanlardaki fiyat yükselişi, Ethereum’un konsensüs algoritmasını mevcut iş kanıtından (PoW) hisse kanıtına (PoS) taşımaya uygun olan Ethereum’un London Fork’u da dahil olmak üzere bir dizi gelişmenin zemininde gerçekleşti.”
Ashish Singhal örnek olarak Hindistan’ı göstererek, burada platformlarına kayıt yaptıran yeni kullanıcı sayısında artış olduğunu vurguluyor.
Öte yandan Cardano ağında da yakında akıllı sözleşmelerin başlamasıyla ilgili genel bir heyecan var. Sonuçta ADA fiyatı da 2 dolara kadar yükseldi. Kripto paranın yakında mevcut ATH’yi kırarak yeni bir zirve kaydetmesi bekleniyor.
13 Ağu 2021 - 15:21 - Kripto Para Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.