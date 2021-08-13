Dogecoin'de Çılgın Yükseliş Devam Ediyor! Elon Musk Şimdi Ne Yapacak? Dogecoin'de Neler Oluyor?

DOGE, memecoin piyasasına ilham verdi

Kripto para birimlerinin “mizah” tarafını temsil eden memecoin projeleri, ciddiye alınmak için tasarlanmış kripto para birimleri değildir. Dogecoin kurucusu Billy Markus’un, DOGE logosunu saatler içinde tasarlayıp piyasaya sürdüğü bilinmektedir. Ancak, bazı insanlar için memecoin’ler büyük bir yatırım aracı haline dönüştü. Başarılı örneği olan Dogecoin, diğer memecoin projelerine ilham verdi. Shiba Inu, Kishu Inu, Floki Inu ve Baby Doge, Dogecoin sonrası piyasa kendilerine yer buldular. Kriptokoin.com olarak aktardığımız üzere, eToro’ya ulaşan ve şimdi bir Coinbase listesini bekleyen Shiba Inu, kendisini “Dogecoin katili” ilan etti. Artan rekabet ile beraber Doge’nin hala iyi bir yatırım olup olmadığını merak ediliyor. Yükselişin nedenleriyle devam ediyoruz…

Dogecoin neden yükseliyor?

DOGE’un son yükselişine birden fazla faktör neden olabilir. Senato’nun altyapı faturası, vergi korkuları üzerinden kripto para birimlerinde geniş satışlara neden oldu. Endişeler hala devam ediyor, ancak en azından milletvekillerinin kripto sektörünün ekonomiye önemli bir katkı sağlayabileceğini takdir etmeleri kripto yatırımcılarını da memnun ediyor. Bu görüşe göre, birçok yatırımcı dipten satın alıyor ve DOGE onların favorileri arasında gözüküyor.

Diğer yandan, DOGE’nin bir ödeme aracı olarak kullanılması da popülerlik kazanmasına büyük katkıda bulunuyor. Şimdi, AMC Tiyatroları bilet alımları için Bitcoin kabul etme planlarını açıkladıktan sonra, birçok hayran gelecekte Dogecoin’i de kabul edeceğini umuyor. Bazı yatırımcılar, AMC Tiyatroları ve Amazon gibi diğer işletmelerin bunu kabul etmesi beklentisiyle meme token’ini satın almak için acele ediyor.

Bu arada, Dogecoin fiyatına bir başka destek, Chainalysis’in kripto kapsamına eklenmesiyle geldi. Chainalysis kapsamı sadece Dogecoin için bir güvenilirlik artışı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kriptoyu daha kurumsal yatırımcılara sunmayı vaat ediyor.

Analiste göre Dogecoin ne kadar yükselebilir?

DOGE, 2021’de kaydettiği 0.74 dolar ATH’siyle 1 dolar beklentilerini uzun süreler boyunca gündemde tutmuştu. TikTok’ta kampanyalar ve Dogeday 420 gibi etkinlikler gerçekleşti, ancak 1 dolar hedefi zorlansa da ulaşılamadı. Dogecoin hayranları, 1 dolar hedefine ulaşmanın memecoin için yeni kilometre taşlarının potansiyelini ortaya çıkaracağını düşünüyor. Bu arada, DOGE’in arzı Clover Finance veya Ripple (XRP) gibi sınırlı olmasa da, kontrollü bir enflasyon oranına sahiptir. Bir yılda yalnızca belirli sayıda DOGE token üretilebilir. Bu, enflasyondan kaçınan yatırımcılara Shiba Inu gibi rakip memecoin’lerin biraz daha çekici olmasını sağlıyor. Uzun vade fiyat tahmini için 2025 hedefleriyle devam edelim…

DOGE fiyatı için 2025 hedefleri nelerdir?

Son Bitcoin toparlanması memecoin’leride olumlu etkiliyor. DOGE fiyatı beklenen birçok seviyeyi kazanmayı başardı. Milyoner olmayı bekleyen binlerce yatırımcısıyla, Ocak ayından bu yana %750 kazancıyla yoluna devam ediyor. Aylık bazda kazanç oranı %75 olsa da, DOGE fiyatı ancak 2021’in sonundan önce 1 dolara ulaşabilir. Bu da, beraberinde gelebilecek kar alımlarıyla, yükselişe bir çok durakta ara verebilir. Son olarak, aylık kazancı göze batmayacak şekilde %10 ile büyüme devam ederse, Dogecoin 2025’ten önce 10 dolardan fazla değere sahip olabilir.