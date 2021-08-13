Arjantin Başkanı Haklı Mı? Arjantin Bitcoin'i Kabul Etmeye Gerçekten Hazır Mı?

Bitcoin’e Neden Hazır Olamayalım!

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, şüphe duymasına rağmen kripto paranın Arjantin ekonomisinde daha büyük bir rol oynayacağını ekonomilerinin bu para birimine uygun olacağını öne sürdü. Başkan Fernandez çıktığı televizyonda açıklamalarını yaparken şu sözleri kaydetti:

“Çok ileri gitmek istemiyorum ama hayır demek için hiçbir neden yok. Belki de bu en iyi yoldur.” dedi.

Enflasyon Arjantin siyasetinin en hassas konularından biridir diyen Fernandez, ülkesini devraldığında verilere göre, dünya ülkeleri arasında en sefil 2. ülke olarak geçmekteydi. 2019 yılında görev başına gelen Fernandez, kendi ülke verilerine göre, o zamanın 100 doları şuan ki 209 dolara denk düşüyor. Buda demek oluyor ki arada yüzde 110’a dayanan bir fark var.

Her geçen gün ekonomi olarak zayıflayan Arjantin’in özellikle karaborsa yapılanmasının önüne geçebilmesi için güçlü döviz kontrolleri uyguladığı görülüyor. Sözlerinin devamında her ne kadar bu para birimine ihtiyacı olduğunu düşünse de hala enflasyona karşı ne kadar etkili olabileceği konusunda bir fikre sahip olmadığını belirtti.

Başkan her ne kadar Bitcoin yanlısı dursa da geçtiğimiz günler açıklamalarda bulunan Arjantin Merkez Bankası Başkanı Miguel Pesce, Bitcoin’in gerçek bir finansal varlık olmadığına ve herhangi bir kalıcı karlılık yaratmadığına inandığını söylemişti.

Peki sizler Bitcoin’in kalıcılığına inanıyor musunuz? Sizce ekonomisi ciddi derecede sarsılmış olan devletler bu para birimine geçiş sağlayacaklar mı? Bitcoin’i yasal olarak kabul eden 2. devlet Arjantin olabilir mi? Yorumlarda belirtirseniz seviniriz.