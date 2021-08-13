Ethereum'un Bu Rakiplerle İşi Var! Her An Bir Patlama Olabilir!

İşte patlamaya hazır Ethereum rakipleri!

Tüm gözler şu anda Ethereum’da. 5 Ağustos’ta ağda gerçekleştirilen Londra güncellemesinin ardından daha deflasyonist bir varlık haline gelen altcoinlerin lideri, değer kazanmaya devam ediyor.

Coinmarketcap verilerine göre yazının kaleme alındığı anlarda Ethereum 3,213 dolardan işlem görüyor. Ünlü Youtube kanalı Altcoin Daily’den Aaron Arnold, Ethereum kadar önem verdiği ve ona rakip gördüğü kripto paraları inceledi ve aralarından 2021 yılında değer kazanmasını beklediklerini sıraladı.

“Ethereum’ın çok değerli olduğu bir varlık olduğuna inanıyorum ve yatırımcımın Ethereum için tezi gerçekleşiyor. İnsanların Ethereum ortak operatörlerine ve rakiplerine spekülasyon yapacağına ve onlara bakacağına dair bir tahminim var.”

Aaron Arnold’un sıralamasındaki ilk kripto para akıllı sözleşme platformu Solana (SOL). Platformun benimsenmesinin işareti olarak dolaşımda 1 milyar dolara ulaşan, dolara sabitlenmiş stabilcoin USDC’nin Solana destekli versiyonunu gösteriyor.

“Solana pazarı fethetmeye devam ediyor. Başka hiçbir şeye benzemeyen şeyler inşa ediyorlar ve bu yüzden bugün listedeler.”

Arnold, Polkadot’u (DOT) yükselmeye hazır olduğunu düşündüğü ikinci ETH rakibi olarak listeliyor.

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“Yani tüm gözler şu anda Ethereumve Cardano’da bile. Polkadot’ta neredeyse hiç ses yok ve bana göre fırsat çığlıkları atıyor.”

Cardano (ADA), Arnold’un listesindeki üçüncü altcoin. Kripto analisti, piyasa değerine göre beşinci en büyük kripto para biriminin, platformun akıllı sözleşme lansmanı yaklaştıkça daha da yükselebileceğini söylüyor.

“Cardano harika görünüyor. Cardano’nun test ağı nihayet akıllı kontrat uyumlu hale geliyor ve yaklaşık bir veya iki ay içinde tamamlanacak. Bu yüzden Cardano konusunda iyimserim.”

Yüksek verimli blok zinciri Elrond (EGLD), Arnold’un listesindeki son ETH rakibi olarak sıralanıyor.