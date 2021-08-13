Bu Altcoinler İnsanın Gözünü Kamaştırıyor! Tahtadan Sıçrayan Coinler Haberimizde...

Haftanın en kazançlı altcoin projeleri:

IoTeX (IOTX) %376.36

Ravencoin (RVN) %94.47

Holo (HOT) %81.21

Axie Infinity (AXS) %66

XinFin Network (XDC) %65.23

Altcoin IoTeX (IOTX)’in haftalık kazancı %376.36

IOTX’in yükselişi dün %410’lardan bugün küçük bir düzeltmeyle %376.36 geriledi. Ancak, 0.1 dolar desteğinin üzerinde tutunmayı başarıyor. IoTeX’ın temel işlevi, makineler için açık ekonomiyi güçlendirmek olan merkezi olmayan bir platform inşa etmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda, insanların ve makinelerin garantili güven, özgür irade ve uygun şekilde tasarlanmış ekonomik teşvikler altında etkileşime girebileceği açık bir ekosistem sunmaktadır. Yükselişin nedeniyse, geçtiğimiz günlerde Coinbase’de listelenmesi oldu. Sonrasında IOTX, yukarı yönlü ivme kazandı. Şu anda, günlük kazancı sabit ve haftalık kazancı %376.36 seviyesindedir. IOTX’yi %97 ile RVN takip ediyor.

Ravencoin (RVN) günlük %10’la ilk sırayı hedefliyor

RVN, en kazançlı 5 kripto para birimi arasında, gün içinde kaydedilen en iyi performansa sahiptir. Proje temel olarak; belirli bir işlevi verimli bir şekilde ele almak için tasarlanmış, kullanım durumuna özel bir Blockchain uygulamayı amaçlayan P2P bir ağdır. Bitcoin kodunun bir fork’u üzerine inşa edilmiştir. Son Bitcoin yükselişi de RVN’yi oldukça olumlu ekledi. Şu anda, haftalık %94.47 kar oranına sahip ve ATH’si 0.2854 dolardan %43 daha ucuz durumda. Bu arada, Ravencoin (RVN)’in yükselişine Ocak 2022’de gerçekleşecek halving’in büyük etkisi oldu. RVN token’e kısa sürede talep arttı ve fiyatı zaman zaman %100’ün üzerinde kazançlar kaydetti.

Holo (HOT) haftalık kazancını %80’in üzerinde tutuyor

Holo (HOT)’da bugünü sakin geçiriyor. Haftalık kazancını %80’in üzeride tutarken, ATH’si olan 0.03157 doların %62 altında 0.01189 dolardan işlem görüyor. HOT’ın amacı Blockchain kullanımı gerektirmeyen merkezsiz uygulamalar için bir altyapı oluşturmaktır. Holochain, P2P’dir ve daha geniş internet ile uygulamalar arasında bir köprü görevi alır. Fiyatındaki son yükselişle beraber piyasaya değeri olarak 2.046.704.188 dolara ulaşmayı başardı. Bu arada, piyasa değerine göre en büyük 58.altcoin’dir.

Axie Infinity (AXS), iki aydır en kazançlı 10 altcoin projesi arasında yer alıyor

Axie Infinity, Ethereum Blockchain üzerine inşa edilmiş Pokemon benzeri bir oyundur. Sanal dünyaya 3 adet AXS ile katılırsınız, sonrasında oyun içi karakterlerden seçim yapar ve geliştirmeye başlarsınız. Axie Infinity, oyna-kazan mantığına sahip bir oyundur. Bu nedenle, Temmuz ve Ağustos aylarında art arda ATH’ler kaydederken, AXS oyuncuları da kazançlarını bir haylı yükseltti. Axie Infinity için daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Fiyatına dönecek olursak, günlük %7 ve haftalık %66 ile en çok kazandıran 4.altcoin projesi olmayı başarıyor. Uzun süredir ilk 10’da olan AXS, geçtiğimiz saatlerde tekrar ilk 5’e adım attı. 11 Ağustos’ta 76.96 dolarla ATH kaydetti ve şimdi, sadece %8 altında işlem görüyor. Bu arada, %66.59 haftalık kazanca ve piyasa değerininde 4.292.826.666 dolara ulaştığını eklemeliyiz.

XinFin Network (XDC) ve AXS 4.sıra için mücadele ediyor

Axie Infinity (AXS) ve XinFin Network (XDC)‘nin haftalık kazançları 4.sıra için yoğun mücadele veriyor. XDC bu yarışta, günlük 0.62 ve haftalık %65.23 performans gösterdi. XinFin, uluslararası ticaret ve finans için optimize edilmiş, kurumsal kullanıma hazır bir hibrit Blockchain teknolojisi şirketidir. Bu nedenle, farklı sektörlerden kurumsal yatırımcıya hitap edebilmektedir. 0.1615 dolar ATH’sinin %22 altında, 0.1263 dolardan işlem gören XDC, 1.552.405.166 dolar piyasaya değerine sahiptir. Piyasa değerine göre en büyük 68.kripto para birimidir.