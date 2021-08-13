Ethereum DeFi Ekosistemi İçin Müthiş Kolaylık! Amun, İki Yeni Endeks Başlattı!

DeFi, toplam değeri 50 milyar doları aşan kilitli değeri ve borç verme, ödünç alma, takas ve daha fazlasını kapsayan yüzlerce projeyle kriptonun en canlı ekosistemlerinden biri. DeFi’nin baş döndürücü değişim hızı, yatırımcıların tercih yapmasını zorlaştırıyor. Yeni projeler sürekli olarak piyasaya çıkıyor ve dolandırıcılık ne yazık ki sık görülen bir durum.

DFI ve DMX, Ethereum DeFi ekosistemine kolay, otomatik ve uygun maliyetli bir şekilde geniş kapsamlı erişim sağlamak için kural tabanlı akıllı sözleşmeler kullanan bir token sistemidir.

“Amun’un misyonu, kripto satın almayı kolay, güvenli ve verimli hale getirmektir. Kardeş şirketimiz 21Shares, kripto borsasında işlem gören ürünlerin dünyanın en büyük fon yöneticisidir. Amun CEO’su Hany Rashwan, DFI ve DMX’in piyasaya sürülmesiyle artık kripto yerlilerinin erişimini kolaylaştıran yenilikçi ve kullanımı kolay zincir üstü ürünler getiriyoruz” diyor.

DeFi İndeksi (DFI) Simgesi, mavi çipli DeFi projelerine maruz kalmanın en kolay yoludur. Piyasa değerine göre ilk sekiz DeFi projesini seçer ve bunları endekste eşit ağırlıkta dağıtır. DeFi’deki inovasyon hızı geleneksel finanstan çok daha fazla olduğu için, yeni başlayanlar genellikle yıllar yerine haftalar içinde yerleşikleri geride bırakıyor. Eşit ağırlıklı olarak DFI, piyasa ağırlıklı endekslere kıyasla bir protokolün büyüme evresini daha fazla yakalar. DFI, kazançları sabitlemek için aylık olarak yeniden dengelenir ve 2022’ye kadar ücretsizdir.

DMX

“Aya” yaklaşan bir sonraki projeyi bulmak, kriptonun en kazançlı ancak zaman alıcı görevlerinden biridir. Amun’un DeFi Momentum Endeksi (DMX), göreceli güç endeksi kullanılarak hesaplanan fiyat momentumuna göre otomatik olarak tahsis ederek bu süreci otomatikleştirmek için tasarlanmıştır. En yüksek sekiz momentum faktörüne sahip DeFi protokolleri seçilir ve eşit ağırlıkta dağıtılır. Boğa piyasalarında, DMX en güçlü fiyat hareketine sahip tokenleri alırken, ayı piyasalarında DMX tahsisini aşağı yönlü koruma için stabil coinleri içerecek şekilde değiştirir. Holdingler portföye günlük olarak girebilir veya ayrılabilir. Portföy ağırlıkları aylık olarak yeniden dengelenir.

DFI ve DMX’in lansmanını kutlamak için Amun, erken alıcıları UNI, COMP ve CRV gibi popüler tokenler şeklinde 100.000 dolarlık bir ödül havuzuyla ödüllendirecek.