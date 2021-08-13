"Elon Musk Katılacak Mı?" Herkesin Merak Ettiği Soru! Doge Festivali Başlıyor!

Türünün ilk örneği olan etkinlik, 9 Ekim’de Texas, Sugarland’de gerçekleşecek.

Tüm zamanların en önemli kadın vokallerinden olup Dionne Warwick, yaklaşan performansı için heyecanlı görünüyor. 80 yaşındaki şarkıcı yaptığı açıklamada Dogecoin adını taşıyan Dogepalooza’yı “anlamlı bir olay” olarak nitelendirdi:

“Bu anlamlı festivalin bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum”

Etkinliğin web sitesine göre, festivalden elde edilen gelir çeşitli hayır kurumlarına bağışlanacak.

En önemli Dogecoin “amigosu” olan Tesla CEO’su Elon Musk, yakın zamanda meme token’a adanan festival düzenleme fikrini destekledi.

Ancak Musk’ın Dogecoin festivaline katılıp katılmayacağı konusunda net bir bilgi paylaşılmış değil.

Varlık yazı kaleme alındığı sırada Coingecko verilerine göre 0,276161 dolar seviyesinde işlem görüyor.