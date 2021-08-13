"Elon Musk Katılacak Mı?" Herkesin Merak Ettiği Soru! Doge Festivali Başlıyor!
Tüm Dünya Elon Musk'ın Doge festivaline katılıp katılmayacağını merak ediyor. İngiliz dergi NME’nin haberine göre soul müzik efsanesi Dionne Warwick, Dogecoin’e (DOGE) adanmış bir müzik festivaline kartılacak. İşte detaylar....
Türünün ilk örneği olan etkinlik, 9 Ekim’de Texas, Sugarland’de gerçekleşecek.
Tüm zamanların en önemli kadın vokallerinden olup Dionne Warwick, yaklaşan performansı için heyecanlı görünüyor. 80 yaşındaki şarkıcı yaptığı açıklamada Dogecoin adını taşıyan Dogepalooza’yı “anlamlı bir olay” olarak nitelendirdi:
Etkinliğin web sitesine göre, festivalden elde edilen gelir çeşitli hayır kurumlarına bağışlanacak.
En önemli Dogecoin “amigosu” olan Tesla CEO’su Elon Musk, yakın zamanda meme token’a adanan festival düzenleme fikrini destekledi.
Ancak Musk’ın Dogecoin festivaline katılıp katılmayacağı konusunda net bir bilgi paylaşılmış değil.
Varlık yazı kaleme alındığı sırada Coingecko verilerine göre 0,276161 dolar seviyesinde işlem görüyor.
13 Ağu 2021 - 20:59 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.