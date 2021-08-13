DOGE Müjdesine Hazır Olun! Ünlü Milyarder Verilerle Açıkladı!
Dogecoin’de Neler Oluyor? Dogecoin Cuma gününün erken saatlerinde yükselişteydi. DOGE, yazım zamanında gün içi işlemlerde 0,275 dolardan yüzde 1,35 artarak yükseldi. Hafta boyunca, meme coin %36.85 yükselmiş oldu. Dogecoin, Bitcoin ve Ethereum karşısında sırasıyla %0.66 ve %0.94 daha düşük işlem gördü. İşte detaylar...
DOGE ve diğerleri
2021 başladığından beri, Shiba Inu adlı kripto para birimi %4.713 arttı. Dogecoin, küresel kripto para birimi piyasa değeri %2,27 artarak 1,92 trilyon dolara yükselirken, yazım zamanında diğer büyük paralarla birlikte hareket ediyordu. Dogecoin, Twitter’ın en çok bahsedilen üçüncü kripto para birimi oldu. Alınan verilere göre, yayın zamanında Twitter’da BTC ve ETH sırasıyla birinci ve ikinci durumdaydı.
“Shark Tank” sunucusu ve Dallas Mavericks sahibi Mark Cuban Perşembe günü geç saatlerde basketbol takımının yazlık mal satışı düzenleyeceğini ve DOGE ile ödeme yapanlara özel fiyatlandırma olacağını tweetledi. Dogecoin’in ortak yaratıcısı Billy Markus ve bir Twitter meme tanıtıcısı olan greg, Cuban’ın duyurusuna dahil oldular. Mavericks, Mart ayında hem biletler hem de ürünler için Dogecoin’i kabul etmeye başladı. Cuban o sırada ekibin DOGE’yi “çok önemli, sarsıcı bir nedenden dolayı” kabul edeceğini söylemişti.
Öte yandan bugün DOGE, günlük dolaşım ve oynaklıkta 0,29 dolara ulaştıktan sonra düştü. DOGE son günlerde güçlü fiyat hareketleri gösteriyor, ancak on-chain veriler bunun temelde desteklenmediğini gösteriyor. Daha önce kripto para piyasasının büyüme liderlerinden biri olan Dogecoin, şimdi 1,3 milyar USD olan ortalama günlük dolaşım değerine geri döndü.
Haftanın başında, Dogecoin tek bir günlük grafikte neredeyse yüzde 30 pompaladı ve tüm hafta boyunca yüksek hacimlere sahipti. Yayın zamanında, DOGE fiyatı bir haftada %38 arttı ve dünkü en yüksek fiyat 0.29 dolar oldu. Kripto paranın grafiği, Bitcoin ve Ethereum çizelgeleri ile ilişkilendirildi. Ancak, haftanın sonunda Doge 0,30 dolar direncini aşamadı ve hala 0,27-0,28 dolar civarında konsolide oluyor.
Daha önce Dogecoin, nisan ortasından mayıs başına kadar yüzde 1.000 büyüme ile karşı karşıya kaldı. Aynı zamanda, ağdaki en yüksek işlem etkinliği izlendi.
13 Ağu 2021 - 21:05 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.