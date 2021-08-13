DOGE Müjdesine Hazır Olun! Ünlü Milyarder Verilerle Açıkladı!

DOGE ve diğerleri

2021 başladığından beri, Shiba Inu adlı kripto para birimi %4.713 arttı. Dogecoin, küresel kripto para birimi piyasa değeri %2,27 artarak 1,92 trilyon dolara yükselirken, yazım zamanında diğer büyük paralarla birlikte hareket ediyordu. Dogecoin, Twitter’ın en çok bahsedilen üçüncü kripto para birimi oldu. Alınan verilere göre, yayın zamanında Twitter’da BTC ve ETH sırasıyla birinci ve ikinci durumdaydı.

“Shark Tank” sunucusu ve Dallas Mavericks sahibi Mark Cuban Perşembe günü geç saatlerde basketbol takımının yazlık mal satışı düzenleyeceğini ve DOGE ile ödeme yapanlara özel fiyatlandırma olacağını tweetledi. Dogecoin’in ortak yaratıcısı Billy Markus ve bir Twitter meme tanıtıcısı olan greg, Cuban’ın duyurusuna dahil oldular. Mavericks, Mart ayında hem biletler hem de ürünler için Dogecoin’i kabul etmeye başladı. Cuban o sırada ekibin DOGE’yi “çok önemli, sarsıcı bir nedenden dolayı” kabul edeceğini söylemişti.

Haftalık Dogecoin performansı

Öte yandan bugün DOGE, günlük dolaşım ve oynaklıkta 0,29 dolara ulaştıktan sonra düştü. DOGE son günlerde güçlü fiyat hareketleri gösteriyor, ancak on-chain veriler bunun temelde desteklenmediğini gösteriyor. Daha önce kripto para piyasasının büyüme liderlerinden biri olan Dogecoin, şimdi 1,3 milyar USD olan ortalama günlük dolaşım değerine geri döndü.

Haftanın başında, Dogecoin tek bir günlük grafikte neredeyse yüzde 30 pompaladı ve tüm hafta boyunca yüksek hacimlere sahipti. Yayın zamanında, DOGE fiyatı bir haftada %38 arttı ve dünkü en yüksek fiyat 0.29 dolar oldu. Kripto paranın grafiği, Bitcoin ve Ethereum çizelgeleri ile ilişkilendirildi. Ancak, haftanın sonunda Doge 0,30 dolar direncini aşamadı ve hala 0,27-0,28 dolar civarında konsolide oluyor.

On-chain göstergeler, kullanıcıların veya yatırımcıların aktif olarak DOGE aktarmadığını gösteriyor. Borsadaki hacimler, ortalamaya kıyasla biraz yüksek kalmaya devam ediyor. Nisan-Mayıs oynaklığına kıyasla, DOGE hacmi tüm zamanların en düşük üç aylık değerlerine ulaştı.

Daha önce Dogecoin, nisan ortasından mayıs başına kadar yüzde 1.000 büyüme ile karşı karşıya kaldı. Aynı zamanda, ağdaki en yüksek işlem etkinliği izlendi.