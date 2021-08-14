İŞKUR 2021 TYP Başvuru Yap! TYP Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? İşte Başvuru Şartları

Her yıl düzenli periyotlarla Toplum Yararına Programlar (TYP) hizmeti kapsamında alım yapan İŞKUR, işsizliğin giderek arttığı şu günlerde yeniden gündeme geliyor. Özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek amacıyla uygulanan İŞKUR TYP alımları, her yıl en çok başvuru yapılan ilanlar arasında yer alıyor. Öte yandan çeşitli kurumlar ile işbirliği içerisine giren İŞKUR TYP kapsamında sunulan iş imkanları, dolgun maaş ve rahat çalışma saatleri nedeniyle de işsiz vatandaşların öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Peki, İŞKUR 2021 TYP ne zaman başlıyor? İŞKUR TYP başvuru şartları nelerdir? İşte, İŞKUR 2021 TYP başvuru yap ekranı ve daha fazlası…







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