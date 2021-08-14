Survivor'ın Eski Yarışmacısı Yasin Obuz 1 Milyon TL Para Dağıtıyor! Milyonların Dikkatine; Acun Bile Böylesini Yapamadı!

Bir dönem Masterchef Türkiye'de; bir dönemse Survivor'da yarışan ve oldukça eğlenceli kişiliğiyle birlikte her 2 yarışmada da en dikkat çeken isim olarak kendini gösteren Yasin Obuz; Survivor'dan sonra birçok girişim altına imza atmış ve son olarak şarkıcılığa bürünmüştü. Şimdilerde şarkıcılıkla ilerleyen Obuz; flaş bir duyuru altına imza attı. Obuz, yaklaşık 1 milyon TL'ye yakın para dağıtacak...

Detaylar ve nasıl alabileceğinizi öğrenmek için tıklayınız!