- 14 Ağu 2021 - 10:28 G: 14 Ağu 2021 - 10:46

Survivor'ın Eski Yarışmacısı Yasin Obuz 1 Milyon TL Para Dağıtıyor! Milyonların Dikkatine; Acun Bile Böylesini Yapamadı!

Survivor'ın eski yarışmacısı Yasin Obuz resmen çıldırdı. Bugüne kadar Acun Ilıcalı'nın bile yapmadığı bir şey altına imza attı. Obuz, yaklaşık olarak 1 Milyon TL'lik para dağıtıyor. Görenler, duyanlar bu dağıtım hakkında şoktan şoka girdi. Nasıl alabilirsiniz?

Bir dönem Masterchef Türkiye'de; bir dönemse Survivor'da yarışan ve oldukça eğlenceli kişiliğiyle birlikte her 2 yarışmada da en dikkat çeken isim olarak kendini gösteren Yasin Obuz; Survivor'dan sonra birçok girişim altına imza atmış ve son olarak şarkıcılığa bürünmüştü. Şimdilerde şarkıcılıkla ilerleyen Obuz; flaş bir duyuru altına imza attı. Obuz, yaklaşık 1 milyon TL'ye yakın para dağıtacak...

Detaylar ve nasıl alabileceğinizi öğrenmek için tıklayınız!

14 Ağu 2021 - 10:28 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor İlayda Şeker Öyle Açıldı ki; Instagram Alev Topuna Döndü! Aleyna Kalaycıoğlu Yalan Oldu, Tek Gerçek İlayda! mask
Survivor İlayda Şeker Öyle Açıldı ki; Instagram Alev Topuna Döndü! Aleyna Kalaycıoğlu Yalan Oldu, Tek Gerçek İlayda!
2020 Survivor Yarışmacısı Evrim Keklik Survivor All Star’a Katılacak! Evrim Keklik Sinyali Yaktı! All Star’a Katılacağı Kesinleşti! mask
2020 Survivor Yarışmacısı Evrim Keklik Survivor All Star’a Katılacak! Evrim Keklik Sinyali Yaktı! All Star’a Katılacağı Kesinleşti!
Survivor Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu Aynı Projede Yer Alacak! İkisi de Birbiriyle Nasıl Yapacağını Düşünüyor! O İddialar Gündeme Bomba Gibi Oturdu! mask
Survivor Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu Aynı Projede Yer Alacak! İkisi de Birbiriyle Nasıl Yapacağını Düşünüyor! O İddialar Gündeme Bomba Gibi Oturdu!
Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül Öyle Bir Değişim Geçirdi ki; Annesi Bile Tanıyamıyor! Görenlerin Ağzını Açık Bırakan O Değişim Gündeme Bomba Gibi Düştü! mask
Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül Öyle Bir Değişim Geçirdi ki; Annesi Bile Tanıyamıyor! Görenlerin Ağzını Açık Bırakan O Değişim Gündeme Bomba Gibi Düştü!
Acun Ilıcalı'nın Sevgilisi Çağla Altunkaya'nın Flaş Hamilelik İddiası! Karnı Öyle Büyüdü ki; Milyonlar Şok! Yeni Melisa.. mask
Acun Ilıcalı'nın Sevgilisi Çağla Altunkaya'nın Flaş Hamilelik İddiası! Karnı Öyle Büyüdü ki; Milyonlar Şok! Yeni Melisa..
Survivor Ayşe Yüksel İç Çamaşırını Çıkarttı! Verdiği Pozla Milyonları Kilitledi! Instagram Alev Alev Yanıyor... mask
Survivor Ayşe Yüksel İç Çamaşırını Çıkarttı! Verdiği Pozla Milyonları Kilitledi! Instagram Alev Alev Yanıyor...
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Çok Sert Kıyafetsiz Paylaşım! Tüm Fiziği Gözler Önünde; Sosyal Medyada Fotoğraf İçin Büyük Kaos Çıktı! mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Çok Sert Kıyafetsiz Paylaşım! Tüm Fiziği Gözler Önünde; Sosyal Medyada Fotoğraf İçin Büyük Kaos Çıktı!
Survivor Nisa Bölükbaşı Öyle Bir Değişim Yaşadı ki; Eski Halinden Eser Kalmadı… Böyle Bir Değişim Survivor Tarihinde Ne Görüldü Ne Duyuldu! mask
Survivor Nisa Bölükbaşı Öyle Bir Değişim Yaşadı ki; Eski Halinden Eser Kalmadı… Böyle Bir Değişim Survivor Tarihinde Ne Görüldü Ne Duyuldu!
Survivor Ayşe Yüksel Aleyna Kalaycıoğlu’nun Yokluğunu Fırsat Bildi ama Aleyna Kalaycıoğlu Meydanı Boş Bırakmadı! mask
Survivor Ayşe Yüksel Aleyna Kalaycıoğlu’nun Yokluğunu Fırsat Bildi ama Aleyna Kalaycıoğlu Meydanı Boş Bırakmadı!
Survivor Aleyna Kıyafetsiz FLAŞ Paylaşımıyla Akıllara Durgunluk Vermişti, Artık Bitti! Öyle Bir Gerçekle Yüzleşti ki; Artık Yapamayacak... mask
Survivor Aleyna Kıyafetsiz FLAŞ Paylaşımıyla Akıllara Durgunluk Vermişti, Artık Bitti! Öyle Bir Gerçekle Yüzleşti ki; Artık Yapamayacak...
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Barış Murat Yağcı'yı Resmen Harcadılar! Öyle Bir Bunalıma Girmiş ki; Resmen "Oh" Diye Bağırdı! Yaşananlar Kan Dondurdu... mask
Survivor Barış Murat Yağcı'yı Resmen Harcadılar! Öyle Bir Bunalıma Girmiş ki; Resmen "Oh" Diye Bağırdı! Yaşananlar Kan Dondurdu...
Survivor İlayda Şeker Öyle Açıldı ki; Instagram Alev Topuna Döndü! Aleyna Kalaycıoğlu Yalan Oldu, Tek Gerçek İlayda! mask
Survivor İlayda Şeker Öyle Açıldı ki; Instagram Alev Topuna Döndü! Aleyna Kalaycıoğlu Yalan Oldu, Tek Gerçek İlayda!
Müge Anlı Büyük Yasa Girecek! Hüngür Hüngür Ağlayacak... RTÜK Harekete Geçti! Sadece O Değil; Esra ve... mask
Müge Anlı Büyük Yasa Girecek! Hüngür Hüngür Ağlayacak... RTÜK Harekete Geçti! Sadece O Değil; Esra ve...
Pelin Öztekin Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Pelin Öztekin Kaç Kilo 2021? Pelin Öztekin Kaç Yaşında, Nereli? mask
Pelin Öztekin Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Pelin Öztekin Kaç Kilo 2021? Pelin Öztekin Kaç Yaşında, Nereli?
Damla Sönmez Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Damla Sönmez Sevgilisi Kim? Damla Sönmez Kaç Yaşında, Nereli? mask
Damla Sönmez Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Damla Sönmez Sevgilisi Kim? Damla Sönmez Kaç Yaşında, Nereli?
Maraşlı Dizisinin Alina Boz Ne Mezunu? Alina Bozun Okuduğu Bölümü Görenler “Ne Alaka” Diyecek! mask
Maraşlı Dizisinin Alina Boz Ne Mezunu? Alina Bozun Okuduğu Bölümü Görenler “Ne Alaka” Diyecek!
Hande Erçel Kerem Bürsin ile İlgili O Şeyi Duyunca Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Kıyafetsiz Hali… Tüm Türkiye Sallanıyor! “Ne Yapıyorsun Hande?” mask
Hande Erçel Kerem Bürsin ile İlgili O Şeyi Duyunca Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Kıyafetsiz Hali… Tüm Türkiye Sallanıyor! “Ne Yapıyorsun Hande?”
Aşk 101 İçin Yeni Sezon Tarihi Verildi.. Milyonlar Bu Haber Sonrasında Çıldırdı! Yeni Sezonda O İsimler Olmayabilir.. Meğerse… mask
Aşk 101 İçin Yeni Sezon Tarihi Verildi.. Milyonlar Bu Haber Sonrasında Çıldırdı! Yeni Sezonda O İsimler Olmayabilir.. Meğerse…
Pavyon Günlerini Hüngür Hüngür Ağlayarak Öyle Bir Anlattı ki; Söyledikleri Duyanların Kanını Dondurdu! Popstar Mehtap Yılmaz ‘’ Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz…’’ mask
Pavyon Günlerini Hüngür Hüngür Ağlayarak Öyle Bir Anlattı ki; Söyledikleri Duyanların Kanını Dondurdu! Popstar Mehtap Yılmaz ‘’ Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz…’’
Bu Habere Çığlık Atılır! Leyla ile Mecnun Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu! İlk Bölümü İle Tekrar Yayınlanacak Olan Dev Kadro Çok Heyecanlı! Leyla ile Mecnun Yeniden Başlıyor! mask
Bu Habere Çığlık Atılır! Leyla ile Mecnun Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu! İlk Bölümü İle Tekrar Yayınlanacak Olan Dev Kadro Çok Heyecanlı! Leyla ile Mecnun Yeniden Başlıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Seren Serengil'in Son Hali Korkuttu! Seren Serengil'in Hastalığı Nedir, İyileşecek Mi? Seren Serengil Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu! Seren Serengil Kaç Yaşında, Nereli? mask
Seren Serengil'in Son Hali Korkuttu! Seren Serengil'in Hastalığı Nedir, İyileşecek Mi? Seren Serengil Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu! Seren Serengil Kaç Yaşında, Nereli?
Survivor Barış Murat Yağcı'yı Resmen Harcadılar! Öyle Bir Bunalıma Girmiş ki; Resmen "Oh" Diye Bağırdı! Yaşananlar Kan Dondurdu... mask
Survivor Barış Murat Yağcı'yı Resmen Harcadılar! Öyle Bir Bunalıma Girmiş ki; Resmen "Oh" Diye Bağırdı! Yaşananlar Kan Dondurdu...
Ankara’da Ev ve İşyeri Almak İsteyen Kaçırmasın! Vakıfbank’tan 93 bin TL’ye Satılık 3+1 Daire! Vakıfbank’tan 68 Bin TL’ye Satılık İş Yeri! mask
Ankara’da Ev ve İşyeri Almak İsteyen Kaçırmasın! Vakıfbank’tan 93 bin TL’ye Satılık 3+1 Daire! Vakıfbank’tan 68 Bin TL’ye Satılık İş Yeri!
Bekçi Alımı Yaş Sınırı Kaç? Bekçi Alımlarında Yaş Sınırı Esnetilecek Mi? İşte Yeni Bekçi Alımı Yaş Sınırı 2021 mask
Bekçi Alımı Yaş Sınırı Kaç? Bekçi Alımlarında Yaş Sınırı Esnetilecek Mi? İşte Yeni Bekçi Alımı Yaş Sınırı 2021
Masterchef 2021 Yarışmacısı Hüseyin Stüdyoda Delirdi! Ruh Sağlığı Bozuldu... Tencereyi Önüne Aldı ve Yaptıklarıyla Herkesi Şoka Soktu! mask
Masterchef 2021 Yarışmacısı Hüseyin Stüdyoda Delirdi! Ruh Sağlığı Bozuldu... Tencereyi Önüne Aldı ve Yaptıklarıyla Herkesi Şoka Soktu!
Masterchef'te Somer Şef Gözyaşlarına Boğuldu! Stüdyoda Hüngür Hüngür Ağladı... Yarışmacı Ali Çok Hassas Noktasına Dokundu! mask
Masterchef'te Somer Şef Gözyaşlarına Boğuldu! Stüdyoda Hüngür Hüngür Ağladı... Yarışmacı Ali Çok Hassas Noktasına Dokundu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status