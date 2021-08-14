Survivor'ın Eski Yarışmacısı Yasin Obuz 1 Milyon TL Para Dağıtıyor! Milyonların Dikkatine; Acun Bile Böylesini Yapamadı!
Survivor'ın eski yarışmacısı Yasin Obuz resmen çıldırdı. Bugüne kadar Acun Ilıcalı'nın bile yapmadığı bir şey altına imza attı. Obuz, yaklaşık olarak 1 Milyon TL'lik para dağıtıyor. Görenler, duyanlar bu dağıtım hakkında şoktan şoka girdi. Nasıl alabilirsiniz?
Bir dönem Masterchef Türkiye'de; bir dönemse Survivor'da yarışan ve oldukça eğlenceli kişiliğiyle birlikte her 2 yarışmada da en dikkat çeken isim olarak kendini gösteren Yasin Obuz; Survivor'dan sonra birçok girişim altına imza atmış ve son olarak şarkıcılığa bürünmüştü. Şimdilerde şarkıcılıkla ilerleyen Obuz; flaş bir duyuru altına imza attı. Obuz, yaklaşık 1 milyon TL'ye yakın para dağıtacak...
Detaylar ve nasıl alabileceğinizi öğrenmek için tıklayınız!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.