Bankada Parası Olan Yaşadı! 100.000 TL’ye Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor? Garanti, Vakıfbank, TEB ve Ziraat Bankası 100.000 TL’ye Ne Kadar Faiz Veriyor?

Bankalarda parası olanlar için müjdeli haberler gelmeye başladı. Adeta bankada parası olan yaşadı! Birçok kamu ve özel bankadan gelen haberlere bakılacak olduğu zaman faiz oranları ile 100 bin TL’ye kadar mevduat fırsatları sunuluyor. Seçilen vade oranlarına göre artış gösteren faiz oranları 32, 46, 55, 92 ve 181 olarak seçilebiliyor.

Daha uzun süreli paraları mevduat hesaplarına yatırmak isteyen kişiler de kendileri için en uygun bankalar ile anlaşarak daha yüksek faiz oranları ile daha uzun vadeli kredi mevduat hesapları açtırabilirler. Mevduat faiz oranlarının artması vatandaşların 100.000 TL’ye hangi banka ne kadar faiz oranı veriyor diye araştırmalarının hız kazanmasına neden oldu.

Bankalardan 100 bin TL’ye varan faiz müjdesinin verilmesinden sonra vatandaşlar tarafından hangi banka ne kadar faiz veriyor soruları araştırılmaya başladı. Garanti, Vakıfbank, TEB ve Ziraat Bankası 100.000 TL’ye ne kadar faiz veriyor sorusu yanıt buldu. Tüm mevduat oranlarına 100.000 TL’ye hangi banka ne kadar faiz veriyor sizler için araştırdık. İşte, sizler için bankaların sunduğu mevduat kazançları hakkında merak edilen detaylar… SONRAKİ SAYFA >>>>