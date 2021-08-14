Bekçi Alımı Yaş Sınırı Kaç? Bekçi Alımlarında Yaş Sınırı Esnetilecek Mi? İşte Yeni Bekçi Alımı Yaş Sınırı 2021

İçişleri Bakanlığı aracılığı ile alımları yapılan bekçilerin istihdam şartlarındaki yaş yükseltilmesi gündemde yerini alan konulardan bir tanesi oldu. Bekçi alımı yaş sınırı kaç diye merak edilirken bir yandan da bekçi alımlarında yaş sınırı esnetilecek mi soruları gündemde yer almaya başladı. 2021 yılının sonuna doğru yaş şartlarında esnemeler olması ve 35’e kadar çıkması ön görülüyor.

Memur olma hayali kuran vatandaşlar, yaş şartlarından dolayı vazgeçmek zorunda kalabiliyor. Yaş şartlarına takıldıkları için memur olma hayallerinden vazgeçmek zorunda kalan vatandaşlar için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Her yıl farklı zaman dilimlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından alımları yapılan bekçiler için yaş sınırlarında esnemeler meydana gelebilecek. Eğer bu yaş şartlarında esnemeler olursa vatandaşlar başvuru süreçlerini tamamlayabilecekler. Peki, bekçi alımı yaş sınırı kaç, bekçi alımlarında yaş sınırı esnetilecek mi? Sizler için bekçi alımları ile ilgili merak edilen tüm detayları derledik. İşte, bekçi alımları hakkında merak edilen tüm detaylar…

Bekçi alımı yaş sınırı 2021 incelenecek olduğu zaman vatandaşların en az 18 yaşını doldurması 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile de 31 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Fakat binlerce vatandaş yaş sınırlarına takılmasından dolayı bekçi alımlarında yaş sınırı esnetilecek mi diye araştırmalarına başladı. Kimse alım sırasında yaş sınırından dolayı mağdur olmasın diye teklifler sunulmaya başlandı. Eğer bekçi olarak istihdam olanakları için yaş şartlarında esnemeler olursa 31 yaş sınırı 35’e kadar artış göstermiş olacak.



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