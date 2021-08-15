Demet Özdemir Öyle Bir Bikini Şov Yaptı ki; Sevgilisi Oğuzhan Koç’la Birlikte Çıktığı Tatilde Sevenleri Bir Türlü Rahat Bırakmadı!

Ekranların sevilen ismi Demet Özdemir son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol almış ve dizinin final yapmasıyla birlikte ekranlara veda etmişti. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle tüm izleyici tarafından sevilen Demet Özdemir şimdilerde sevgilisi Oğuzhan Koç’la birlikte tatilin tadını çıkarıyor. Son olarak denizde serinlerken görülen ikiliyi sevenleri orada da buldu. İşte o görüntüler…

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