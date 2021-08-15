Demet Özdemir Öyle Bir Bikini Şov Yaptı ki; Sevgilisi Oğuzhan Koç’la Birlikte Çıktığı Tatilde Sevenleri Bir Türlü Rahat Bırakmadı!
Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç’la birlikte çıktığı tatilde resmen bikini şov yaptı. Kusursuz fiziğiyle gözlerini kimse üzerinden alamadı. Sevgilisi Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ikilisini sevenleri bir türlü rahat bırakmadı. İşte o haberin detayları…
Ekranların sevilen ismi Demet Özdemir son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol almış ve dizinin final yapmasıyla birlikte ekranlara veda etmişti. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle tüm izleyici tarafından sevilen Demet Özdemir şimdilerde sevgilisi Oğuzhan Koç’la birlikte tatilin tadını çıkarıyor. Son olarak denizde serinlerken görülen ikiliyi sevenleri orada da buldu. İşte o görüntüler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.