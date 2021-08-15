- 15 Ağu 2021 - 12:15 G: 15 Ağu 2021 - 11:59

Kenan Doğulu Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Kenan Doğulu Beren Saat Ne Zaman Evlendi? Kenan Doğulu'dan Yaza Damga Vuracak Şarkısı: Bumaya

Bumaya ülkemizdeki ilk Dolby Atmos mixlenmiş şarkı olarak tarihte yerini alacak. Kenan Doğulu’dan yaza damga vuracak şarkı: Bumaya ardından akıllarda Kenan Doğulu kimdir, nasıl ünlü oldu sorularını getirmektedir. İşte Kenan Doğulu Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Kenan Doğulu Beren Saat Ne Zaman Evlendi detayları haberimizde

Kenan Doğulu Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Kenan Doğulu Beren Saat Ne Zaman Evlendi? Kenan Doğulu'dan Yaza Damga Vuracak Şarkısı: Bumaya.Kenan Doğulu’dan yaza damga vuracak şarkı: Bumaya ile adından bir hayli söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

Müzik sektöründeki çalışmalarına ara vermeden devam eden pop müziğin başarılı ismi Kenan Doğulu bu yaza damga vuracak yeni şarkısı ile sevenlerinin karşısına çıkmak için hazırlıklarına devam ediyor. Her çıkardığı şarkısı ile dillerden düşmeyen, yazın ritmine en iyi şekilde ayak uyduran ritmi tutturan başarılı şarkıcı, bu sefer de Bumaya ismini verdiği şarkısı ile yazın keyifli anlarına eşlik etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kenan Doğulu’dan yaza damga vuracak şarkı: Bumaya için hazırlıkları hız kesmeden devam ederken 20 Ağustos 2021 tarihinde tüm dijital platformlarda yerini alacak. Afrobeat tarzı ile sevenlerinin karşısına çıkacak modern pop şarkısı Bumaya müzik severler ile buluştuğu ilk andan itibaren yazın havasına farklı bir ritim katmayı başaracak gibi duruyor. Listeleri alt üst etme planlaması olan Kenan Doğulu’dan yaza damga vuracak şarkı: Bumaya ülkemizdeki ilk Dolby Atmos mixlenmiş şarkı olarak tarihte yerini alacak. Kenan Doğulu’dan yaza damga vuracak şarkı: Bumaya ardından akıllarda Kenan Doğulu kimdir, nasıl ünlü oldu sorularını getirmektedir.

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15 Ağu 2021 - 12:15 - Gündem

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