- 16 Ağu 2021 - 12:49 G: 16 Ağu 2021 - 12:50

Irak'ın Kuzey'inde Pençe Yıldırım ve Şimşek Operasyonunda 4 Askerimiz Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Harekatı'nda 3, Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerin şehit olduğunu duyurdu. 3 askerimiz ise yaralı.

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde dün teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlığın internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, yaralanan 2 askerin hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Bu arada Pençe Şimşek Operasyonu'nda ise yakın emniyet unsurları arasında çıkan temas neticesinde Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk'ün de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olduğu, bir askerin ise yaralı olarak tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Bakanlık yayımladığı taziye mesajında ise, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" dedi.

16 Ağu 2021 - 12:49 - Gündem

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