- 16 Ağu 2021 - 17:32 G: 16 Ağu 2021 - 17:38

Varlık Yönetim Şirketleri Harekete Geçti! Bitcoin Alımlarını Hızlandırdılar!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan son belgelere göre, dört varlık yönetim şirketi Grayscale Bitcoin Yatırım Tröstü hissesi satın aldı. İşte detaylar...

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan son belgelere göre, dört varlık yönetim şirketi Grayscale Bitcoin Yatırım Tröstü hissesi satın aldı ve dijital varlıkların kurumsal yatırımcılar arasında daha da yaygınlık kazandığını ortaya koydu. 

MacroScope'un gönderilerine göre söz konusu şirketler, GBTC yatırımlarını 30 Haziran 2021 ile biten dönemde açıkladı.

Illinois merkezli varlık yönetim şirketi Clear Perspective Advisors, cuma günü 7.790 GBTC hissesini elinde bulundurduğunu açıkladı.

Ohio merkezli Ancora Advisors ise 30 Haziran itibarıyla 13.945 GBTC hissesi satın aldığını açıkladı.

Bu yatırım milyar dolarlık varlık yönetim şirketi için küçük gözükse de, şirketin uzun vadeli yatırım stratejisi göz önüne alındığında önemli bir adımı yansıtıyor.

Diğer yandan daha önce 88.189 GBTC satın aldığını açıklayan Boston Private Wealth, 30 Haziran itibarıyla bu yatırımını 103.469'a çıkardığını duyurdu. Ohio merkezli varlık yönetim şirketi ise mart sonu itibarıyla 93 bin olan GBTC birikimini 125 bine çıkardı.

16 Ağu 2021 - 17:32 - Kripto Para Haberleri

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