Polygon'a Yatırım Yapmak Mantıklı Mı? Sıradaki Hedefi Ne? İşte Detaylı Bilgiler...

Piyasadaki kripto paraların uzun süren düzeltme çabaları göz önüne alındığında, Ethereum ağının yüksek maliyetine dayanamayan birçok kullanıcı Polygon’a akın etti. Ancak Ethereum, ETH 2.0’a doğru ilerlerken, Polygon büyümesini sürdürebilecek mi?

Polygon altyapısı

Birçok piyasa katılımcısı ve analist, Polygon ağının büyümek ve gelişen kripto alanına uyum sağlamak için daha fazla potansiyele sahip olduğuna inanıyordu. Tercih edilen 2. katman çözümü olduktan sonra ağ, daha önce yalnızca Ethereum’da bulunan çok sayıda merkezi olmayan uygulamayı memnuniyetle karşıladı. Bu, IntoTheBlock tarafından sağlanan verilerin gösterdiği gibi, platformda kilitlenen toplam değeri 7,75 milyar dolar ile zirveye çıktı.

TVL, yılın başında 151.000 doların biraz üzerindeydi, ancak ilerlemesi %4.178.708’lik devasa bir artışa yol açtı.

Glassnode tarafından derlenen verilere göre, borsalarda tutulan MATIC yüzdesi, 2021’in başında %24,6’dan %2,27’ye istikrarlı bir şekilde düşüyor . Ethereum’un TVL’si 61.28 milyar dolarla Polygon’un çok önünde olmasına rağmen, Binance Smart Chain’in 15.18 milyar dolarlık TVL’sine yaklaşmakta.

Poligon ve MATIC’in geleceği

Polygon her geçen gün geliştikçe, MATIC kullanımını entegre ediyor olacaktır. Planlarına göre MATIC, Ethereum için genişleyen katman 2 blok zincirlerinin internetinin ayrılmaz bir parçası olacak. Ayrıca elde ettiği gelirden ZK tabanlı çözümlere şimdiden 1 milyar dolar taahhüt etti.

Polygon kurucularından Mihailo Bjeliç şu açıklamaları yaptı:

ZK kriptografisini blok zinciri ölçeklendirme ve altyapı geliştirme için en önemli tek stratejik kaynak olarak görüyoruz ve önümüzdeki yıllarda bu alanda lider güç ve katkıda bulunan kişi olmak gibi net bir hedefimiz var.

Dijital varlığın, bugüne kadarki %1,182 büyümesinin ardından dinlenmeyi planlamadığı ortaya çıktı. Polygon ağına daha fazla kullanıcı akarken, bunun nasıl ölçeklendiğini ve talebe ayak uydurduğunu görmek ilginç olabilir.