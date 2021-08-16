16 Ağu 2021 - 17:48 Güncelleme: 16 Ağu 2021 - 17:54
Bu Haftanın Takip Edilmesi Gereken Altcoinleri! İşte Detaylar...
Kripto para piyasası, geçen hafta yaşanan yükselişin devamında bu haftaya 2 trilyon doları aşan bir piyasa değeri ile giriş yaptı. Bitcoin (BTC), pazartesi sabahı itibarıyla yaklaşık 47.100 dolardan işlem görüyor. İşte detaylar...
Bitcoin’in 885 milyar dolarlık piyasa değeri karşısında %57’lik bir piyasa payı bulunan altcoin pazarında gelecek günler boyunca Cardano, XRP, Polkadot, Filecoin, PancakeSwap, Cosmos, Avalanche, Sakura ve Merito ile ilgili gelişmeler takip edilesi olabilir.
Cardano (ADA)
- Haftanın açılış fiyatı: 2,15 dolar
- Bu haftaki haber: Cardano ekibi, 12 Eylül’de gerçekleşecek Alonzo hard fork’u öncesinde çalışmalarını sürdürüyor.
- Neden takip edilesi: Bu hafta yapılması planlanan çalışmalarla ilgili Cardano ekibinden Nigel Hemsley tarafından yapılan açıklamaya göre test ağında kullanılması amacıyla Daedalus cüzdanının yayınlanması, gerekli entegrasyonların sağlanması ve QA testlerinin yapılması planlanıyor.
Ripple (XRP)
- Haftanın açılış fiyatı: 1,30 dolar
- Bu haftaki haber: Ripple ve SEC davasındaki tarafların, güncel gelişmelerle ilgili 16-17 Ağustos tarihlerinde yeni savunmalarda bulunması bekleniyor.
- Neden takip edilesi: Ripple’ın avukatları, şirket çalışanlarının Slack görüşmeleri hakkında talepte bulunmuş SEC’ye en geç 16 Ağustos’ta; SEC’nin avukatları ise yeni bir konferans düzenlenmesini talep eden Ripple’a en geç 17 Ağustos’ta yanıt verecekler.
Polkadot (DOT)
- Haftanın açılış fiyatı: 24,23 dolar
- Bu haftaki haber: Polkadot’ta nominatörlere uygulanan alt limitin iki katına çıkarılması için açılan oylama 18 Ağustos sularında bitecek.
- Neden takip edilesi: DOT ‘bağlayıp’ validatörleri belirleyen nominatörler şu anda nominatör olabilmek için en az 40 DOT bağlamak zorunda. Polkadot ekibi bu alt limiti 80 DOT’a çıkarmayı planlıyor. Bu öneri şu anki verilere göre kabul edilecek gibi duruyor.
Filecoin (FIL)
- Haftanın açılış fiyatı: 74,53 dolar
- Bu haftaki haber: Filecoin takipçileri, Filecoin Improvement Proposal (FIP) 0018 hakkında 20 Ağustos’a kadar fikir beyan edecek. Bu tarihten sonra bununla ilgili resmi bir karar alınacak.
- Neden takip edilesi: Bu önergenin amacı, Filecoin ağındaki ‘madencilerin’ adını ‘depolama sağlayıcısı’ olarak değiştirmek. Önergeyi destekleyen madenciler, yaptıkları işin bu şekilde isimlendirilmesinin daha uygun olacağını düşünüyorlar.
PancakeSwap (CAKE)
- Haftanın açılış fiyatı: 21,88 dolar
- Bu haftaki haber: PancakeSwap, geçen hafta CAKE salınımını %44 oranında azaltan bir önergeyi kabul etti. Bu oylamanın ardından, çiftliklerdeki ödüllerle ilgili ayrı bir önerge sunuldu ve bu da kabul edildi. Bunların bu hafta itibarıyla uygulamaya konması, çarşamba veya perşembe günü çiftliklerdeki ödüllerle ilgili başka bir oylama daha yapılması planlanıyor.
- Neden takip edilesi: Çiftliklerdeki ödüller, CAKE salınımındaki dev değişimin etkilerini hafifletebilmek için güncelleniyor. Bugün uygulamaya konacak önergeyle 12 çiftlik kapatılacak, 19 çiftliğe eskisinden daha az ağırlık verilecek, 1 çiftliğe ise daha çok ağırlık verilmeye başlayacak.
Cosmos (ATOM)
- Haftanın açılış fiyatı: 16,13 dolar
- Bu haftaki haber: Tendermint ekibi tarafından geliştirilen Emeris’in beta sürümü 17 Ağustos’ta yayımlanacak.
- Neden takip edilesi: Cosmos ile ATOM’un kullanılacağı Emeris, merkeziyetsiz finans (DeFi) kullanıcılarına farklı blockchainlerde yer alan uygulamalara erişme imkanı sunmayı hedefliyor.
Avalanche (AVAX)
- Haftanın açılış fiyatı: 19,43 dolar
- Bu haftaki haber: Avalanche altyapısıyla geliştirilmiş BENQI’nin protokolü 19 Ağustos’ta açılacak.
- Neden takip edilesi: Avalanche kullanıcıları BENQI aracılığıyla paralarını faize yatırabilecek, kredi çekebilecek, likidite sağlayıp buradan gelecek ödülleri toplayabilecekler.
Sakura (SKU)
- Bu haftaki haber: Sakura, 19 Ağustos’ta Huobi Global’da listelenecek.
- Neden takip edilesi: Borsanın Huobi New kısmında listelenecek olan SKU için Türkiye saatiyle 15:00’te USDT paritesi açılacak.
Merito (MERI)
- Bu haftaki haber: Eski adıyla Bithumb Global, yeni adıyla BitGlobal, Merito’yu 18 Ağustos’ta listeleyecek.
- Neden takip edilesi: Borsanın açıklamasına göre kullanıcılar o tarihte Türkiye saati ile 13:00’ten itibaren MERI/USDT paritesi ile işlem yapabilecekler.
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16 Ağu 2021 - 17:48 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.