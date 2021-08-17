Sosyal medya hesabında attığı her adım ile olay yaratmayı başaran Buse Varol’un geçmişi ile ilgili ortaya çıkan gerçekler, takipçilerini adeta şoke etti. Herkesin sosyal medya fenomeni sandığı Buse Varol’un geçmişte rol projelerin meydana çıkması ile ise, ortalık resmen karıştı! Peki, Alişan'ın eşi Buse Varol kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Buse Varol hangi dizilerede oynadı? Buse Varol kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…







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