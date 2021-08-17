Alişan'ın Eşi Buse Varol Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Buse Varol Hangi Dizilerede Oynadı? Buse Varol Kaç Yaşında, Nereli?
Sosyal medya hesabında attığı her adım ile olay yaratmayı başaran Buse Varol’un geçmişi ile ilgili ortaya çıkan gerçekler, takipçilerini adeta şoke etti. Herkesin sosyal medya fenomeni sandığı Buse Varol’un geçmişi ve geleceği ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Sosyal medya hesabında attığı her adım ile olay yaratmayı başaran Buse Varol’un geçmişi ile ilgili ortaya çıkan gerçekler, takipçilerini adeta şoke etti. Herkesin sosyal medya fenomeni sandığı Buse Varol’un geçmişte rol projelerin meydana çıkması ile ise, ortalık resmen karıştı! Peki, Alişan'ın eşi Buse Varol kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Buse Varol hangi dizilerede oynadı? Buse Varol kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…
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17 Ağu 2021 - 09:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.