ATV ekranlarında yayınlanmaya devam eden Şans Kapıyı Çalınca yarışması katılımcılarına kazandırmaya devam ediyor. Fenomen program Şans Kapıyı Çalınca ile ilgili en çok merak edilen ise, sunucusu Emre Altuğ oluyor. Peki, Şans Kapıyı Çalınca sunucusu Emre Altuğ kimdir nasıl ünlü oldu? Emre Altuğ kaç yaşında, nereli? Emre Altuğ Çağla Şikel ne zaman boşandı? İşte, detaylar…







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