Ünlü Blogger Esra Çoban'ın Tatil Rotaları Nereler? Esra Çoban'ın Tatil Partnerleri Kim?

Her yıl renkli ve keyifli tatil rotaları belirleyen Blogger Esra Çoban, bu yılki tatil rotalarını, tatile dair hayallerini ve tatil bavulundaki favorilerine dair merak edilenleri MAG Ağustos sayısına anlattı.

"Bu yaz tatil planlarım içinde en uzun tatilim, Bodrum" diyen Çoban, "Haziran ve temmuz ayı boyunca Bodrumdayım. Sevdiğim bütün arkadaşlarım orada, hep birlikte çok keyifli vakit geçiriyoruz. Ağustos’ta düğünümüz var ilk hafta İstanbuldayım sonrasında annemin doğum gününü de kutlayıp Çeşme’ye geçeceğim” dedi.

Esra Çoban unutamadığı tatili Londra’da yaşadığını ifade ederek, "Orada çok güzel anılarım var. Mesela aralık ayı soğuğunda Winterwonderland’da salıncağa binmiştim. Salıncak yükseldikçe donmamız hiç unutamadığım anılarım arasında. Ağlanacak halimize kahkaha atıyordum” dedi.

Tatil bavulunda olmazsa olmazlarını da paylaşan ünlü blogger Esra Çoban, "Bu sene tatil bavulumda en dikkat çeken ve fazla olan parça, şapkalarım. Ruslan Baginsky zincirli, Loewe’nin bucket şapkası, Valentino ve Gucci’nin kot şapkası ve Fendi knit band koleksiyonuma eklenenler arasında. Bir diğer olmazsa olmaz parça, beyaz elbiselerim" diye konuştu. En çok keyif aldığı tatil partnerleri arasında ilk başta annesinin olduğunu belirten Çoban, "Onunla her yere gitmekten çok keyif alıyorum. Her şeyden önce o benim en yakın arkadaşım. Bir de aşkı unutmamak lazım, o da hep benimle" dedi.