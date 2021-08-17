Ripple Davasında İşler Karıştı! Mahkeme Uzayabilir! Ripple'ın İtirazının Sebebi Ne?

Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki davada her geçen yeni bir gelişme olmaya devam ediyor. Elde edilen son verilere göre Ripple, Slack mesajlarının araştırılmasının dava sürecini çok değiştireceğini iddia ederek bu talebin reddedilmesini istedi.

1 Milyon’dan Fazla Mesaj

Ripple’ı temsil eden avukatlar Sulh Hakimi Sarah Netburn’e yazdıkları bir mektupta, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun bir milyondan fazla Slack mesajını inceleme talebinin “çok zahmetli ve son derece orantısız bir istek” olduğunu ifade ediyor.

Bu nedenle avukatlar SEC’in bu talebinin reddedilmesi gerektiğini dile getiriyor. Ayrıca Ripple benzer birkaç talebin de mahkemeler tarafından reddedildiğinin altını çiziyor. Ripple konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, “Slack verileri için benzer araştırma taleplerini değerlendiren diğer mahkemeler, Slack araştırmasının benzersiz bir şekilde külfetli ve maliyetli olduğuna karar verdi.” sözlerini kullanıyor.

Buna ek olarak daha önce ortaya çıkan haberlerde belirtildiği gibi SEC, kişilerin verdiği ifadelerde kritik bazı noktaları hatırlayamamaları sebebiyle Slack mesajlarının kullanılabileceğini ve böylece kişilerin hafızalarının canlanacağını ifade etmişti. Dolayısıyla SEC, şu an ulaşılamaz durumda olan Slack mesajlarının dava ile ilgili olduğunu düşünüyor.

Ancak görünüşe göre Ripple belgelerin ne kritik olduğunu ne de dava ile bir şekilde bağlantılı olduğunu düşünmüyor.

Davalılar ayrıca Ripple’ın başlangıçta incelediği 115.000 belgeden yalnızca 1.468 Slack belgesi ürettiği göz önüne alındığında şirketin Slack mesajlarının yanıt verme oranının düşük olduğundan da bahsediyorlar.

Slack Mesajları Süreci Çok Uzatabilir

Haziran ayında mahkeme, SEC’in duruşma öncesi araştırma aşamasını 15 Ekim’e kadar uzatma talebini kabul etti. Ancak bu noktada Ripple, Slack mesajlarının incelenmesinin süreci çok daha fazla uzatabileceğini iddia ediyor.

Yapılan açıklamalara göre Slack mesajlarının alınması 15 hafta kadar sürebilir ve ayrıca Ripple’ın da bu mesajları gözden geçirmesi gerekecek. Dolayısıyla eğer mahkeme Slack mesajlarının araştırılması yönünde karar verirse Ripple davası daha da uzayacak gibi görünüyor.